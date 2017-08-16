Савичева родила первенца?
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Юлия Савичева в последнее время ведет весьма уединенный образ жизни. И журналисты полагают, что главная причина этого - пополнение в семье. Как сообщается, недавно артистка родила первенца.
По данным прессы, малыш родился в одной из клиник Португалии. Мать и ребенок чувствуют себя нормально. Но сама Юлия не спешит делиться радостной новостью. Продюсер исполнительницы Максим Фадеев тоже не обсуждает новость о пополнении.
Новость о рождении у Савичевой ребенка появляется не впервые. В начале года Фадеев лично опроверг подобные сплетни. «Все чушь. Информация не имеет никакого отношения к реальности. Юлька 12 лет пахала без отдыха, у нее были две недели в год отпуска. Она просто пришла и сказала, что хочет отдохнуть и побыть с семьей и написать альбом. Я спокойно ее отпустил, они (с мужем) работают и кайфуют, купаются в океане, радуются жизни. Вернется она тогда, когда она захочет. Она мне как дочка, она выросла на моих руках».
Максим подчеркнул, что Юлия не стала бы скрывать новость о рождении малыша. «Какой смысл? Порадовались бы все вместе».
Напомним, три года назад певица сочеталась браком с Александром Аршиновым.
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