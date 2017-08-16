Малахов переходит на «Россию 1»

Андрей Малахов пока официально не сообщил об увольнении с Первого канала. Но, по данным СМИ, уже совсем скоро мы увидим шоумена на канале «Россия 1». Выпуск ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем выйдет уже в конце августа.

Скоро Малахов станет папой. Шоумен намерен стать идеальным отцом и планирует взять отпуск по уходу за ребенком. Но на Первом канале планы Андрея не одобрили. В итоге ведущий решил покинуть "Останкино", а вместе с ним ушла практически вся съемочная группа ток-шоу «Пусть говорят».

По данным РИА Новости, теперь Малахов будет работать на канале «Россия 1». Причем не только ведущим, но и сопродюсером ряда проектов. По слухам, шоумен уже обдумывает детали аналога передачи «Сегодня вечером», которую он ранее вел на Первом канале. Кстати, планирует ли Андрей по-прежнему взять отпуск по уходу за ребенком - пока неясно. Первенец шоумена появится на свет в октябре.

Накануне сообщалось о том, что Малахов повысил расценки на свои выступления на корпоративах. «Если раньше Андрей стоил миллион рублей, то сейчас не выйдет из дома, если на его банковскую карту не упадет 2 миллиона. У него уже расписан весь график вплоть до весны следующего года», - цитирует «КП» промоутера Викторию Ласину.

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