Солнцев нашел невесту Абрамовичу
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В начале прошлой недели Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разрыве. И началось... Сплетники припомнили слухи о его увлечении балериной Дианой Вишневой. Наталья Штурм сообщила, что Роман Аркадьевич ждет еще одного наследника от новой подруги. А Рустам Солнцев полагает, что сейчас самый лучший вариант для олигарха - Ольга Бузова.
Шоумен посвятил Бузовой и Абрамовичу свой новый видеообзор светских новостей для Starhit. По мнению Солнцева, Роману Аркадьевичу не стоит раздумывать. «Там такой огонечек, я ее попрошу, она вам видео запишет, она все может – на Нагиеве успела потренироваться. Она вся гладенькая, красивая, сам бы расцеловал», - нахваливает бывшую коллегу Рустам.
По словам парня, Бузова с удовольствием подарит Роману Аркадьевичу еще одного наследника (и вообще, Ольге пора уже всерьез о детях задуматься) и обязательно посвятит новую песню.
Бузовой тоже не стоит мешкать. Если у нее получится роман с олигархом, то это будет прекрасный «ответный удар» Дмитрию Тарасову, экс-супругу ведущей. «Он-то себе обычную девчонку нашел, из провинции, а Абрамович – это вам не хухры-мухры, такого не стыдно бабкам на лавочке продемонстрировать!» - рассуждает Солнцев.
Ранее мы писали:
Абрамович увлечен Вишневой? Слухи о романе олигарха с балериной ходили еще пару лет назад.
Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.
Ольга Бузова гордится фигурой. Звезда спровоцировала оживленную дискуссию.
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Новости | 10.08.2017
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Обсуждение 4
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KoshkaА это ещё что за что?
14.08.17 17:14
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Marana VilniusКакой на редкость противный тип! И зачем Абрамовичу Бузова? Вот он поржал, наверное. если этот отстойный совет увидел.
14.08.17 15:01
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СимаЧто за отстой? Почему он голый, если толстый?
14.08.17 11:22
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ДаКакой он неприятный !
14.08.17 10:57