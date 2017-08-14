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Солнцев нашел невесту Абрамовичу


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В начале прошлой недели Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разрыве. И началось... Сплетники припомнили слухи о его увлечении балериной Дианой Вишневой. Наталья Штурм сообщила, что Роман Аркадьевич ждет еще одного наследника от новой подруги. А Рустам Солнцев полагает, что сейчас самый лучший вариант для олигарха - Ольга Бузова.

Шоумен посвятил Бузовой и Абрамовичу свой новый видеообзор светских новостей для Starhit. По мнению Солнцева, Роману Аркадьевичу не стоит раздумывать. «Там такой огонечек, я ее попрошу, она вам видео запишет, она все может – на Нагиеве успела потренироваться. Она вся гладенькая, красивая, сам бы расцеловал», - нахваливает бывшую коллегу Рустам.

По словам парня, Бузова с удовольствием подарит Роману Аркадьевичу еще одного наследника (и вообще, Ольге пора уже всерьез о детях задуматься) и обязательно посвятит новую песню.

Бузовой тоже не стоит мешкать. Если у нее получится роман с олигархом, то это будет прекрасный «ответный удар» Дмитрию Тарасову, экс-супругу ведущей. «Он-то себе обычную девчонку нашел, из провинции, а Абрамович – это вам не хухры-мухры, такого не стыдно бабкам на лавочке продемонстрировать!» - рассуждает Солнцев.

Ранее мы писали:

Абрамович увлечен Вишневой? Слухи о романе олигарха с балериной ходили еще пару лет назад.

Бузова стала «королевой корпоративов». Популярность ведущей продолжает расти.

Ольга Бузова гордится фигурой. Звезда спровоцировала оживленную дискуссию.



0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: роман абрамович

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