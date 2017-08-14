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Дмитрий Борисов заменил Малахова


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Сегодня станет известно - покинет ли Андрей Малахов Первый канал. Вечером в эфире Первого канала был анонсирован необычный выпуск ток-шоу «Пусть говорят». На этот раз шоу посвящено Малахову, а ведущим выступил Дмитрий Борисов.

Сегодня представители Первого канала заявили, что интрига «кто будет вести "Пусть говорят" в новом сезоне? Андрей Малахов или...?» будет раскрыта вечером 14 августа в новом выпуске программы. И подтвердились слухи о том, что студию занял ведущий программы «Время» Дмитрий Борисов.

«Кого только пресса за эти дни не записала в претенденты на его место. Но поскольку в этом контексте чаще всего звучало мое имя, то, пожалуй, этот эфир начну я, а там посмотрим», - заявил сам Борисов.

Тем временем в числе основных кандидатур на замену Малахову, помимо Борисова, называют Дмитрия Шепелева и Александра Смола. Но большинство обозревателей ставят на Борисова - через пару дней после появления слухов об уходе Малахова Дмитрий появился в программе «Здоровье» Елены Малышевой, и выпуск стал своеобразной презентацией Борисова. Причем подчеркивалось, что мужчина совмещает две работы и не собирается уходить из новостей.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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