Дана Борисова возвращается в Москву

Дану Борисову можно поздравить. Звезда заканчивает курс реабилитации и уже объявила о скором возвращении домой. Ранее предполагалось, что девушка вернется к новогодним каникулам, но, видимо, Борисова очень старалась.

Публикация от Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) Авг 11 2017 в 6:34 PDT

Дана возвращается в Москву с блеском в глазах и надеждой в сердце. И постарается пообщаться с дочерью первого сентября.

О своих планах ведущая сообщила в Insta. «Я возвращаюсь в сентябре в Москву. У меня три телевизионных программы, в которых я буду принимать участие. И я уверена, что люди увидят меня счастливую, довольную, полную надежд, веры, целей. Основная моя цель – увидеть дочку первого сентября. Я иду к этой цели. Вторая – вернуться на телевидение».

По словам Борисовой, сейчас ей очень помогает Никита Лушников, председатель правления Национального антинаркотического союза. «И я буду работать. Я буду показывать на своем примере, что даже в 41 год можно исправиться. Мы также планируем открыть Центр восстановления психологического здоровья в Таиланде. Да что говорить, жизнь только начинается».

Напомним, борьбу с наркозависимостью Дана начала в апреле. Тогда Первый канал выделил деньги на оплату курса лечения ведущей в одной из клиник Таиланда.

Ранее мы писали:

Дану Борисову ищет дочь . Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.