Буйнов сообщил о плохом самочувствии Примадонны

В Москве прошли похороны Павла Слободкина. Попрощаться с основателем ВИА «Веселые ребята» приехали известные артисты. Но, к недоумению журналистов, на церемонии не было Аллы Пугачевой, для которой Слободкин в свое время сделал великолепную аранжировку песни «Арлекино». Александр Буйнов поспешил объяснить ситуацию.

Александр Буйнов давно дружит с Примадонной. И на правах старого приятеля артист пояснил прессе, что Алла Борисовна не смогла приехать на похороны по состоянию здоровья.

«Алла меня попросила передать близким Слободкина соболезнования и возложить венок на могилу Павла Яковлевича от ее имени. Алла не смогла сама приехать, потому что плохо себя чувствует. Реально плохо. Это не отговорка. Я об этом знаю прекрасно. Тем более про здоровье не принято шутить», - сказал певец журналистам «Комсомольской правды».

Напомним, в мае появилась информация о том, что у дивы возникли проблемы с сердцем. Поговаривали об операции стентирования сосудов. Позже Максим Галкин заявил, что Алла Борисовна чувствует себя нормально и отдыхает с детьми в Юрмале.

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