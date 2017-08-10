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Андрей Малахов возвращается к работе


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В Останкино начинается новый сезон. А в студии ток-шоу «Пусть говорят» уже идут глобальные перемены. Команда Андрея Малахова 9 августа покинула Первый канал. Но есть версия, что сам ведущий еще окончательно не распрощался с Первым каналом.

Как сообщается, теперь Малахов будет вести программу «Прямой эфир». В планах шоумена и другие проекты, над которыми будет работать его команда.

Тем временем уже сняты несколько выпусков программы «Пусть говорят» без Андрея. Пока место ведущего занял ведущий ТВК Александр Смол, также на вакансию претендует Дмитрий Борисов. «Всего были сняты три пилотных программы. В двух участвовал Смол, еще одну вел Борисов. Но это в эфир не пойдет. Это нужно для руководства Первого канала, чтобы понять, кто из них [станет ведущим ток-шоу]», – цитирует источник телеканал РБК.

Однако "Газета.Ru" со ссылкой на знакомого Малахова пишет о том, что пока рано ставить крест на популярном проекте и телеведущем. Якобы Андрей сегодня, 10 августа, возвращается из отпуска и продолжит работу на Первом канале.

Напомним, ранее сообщалось о конфликте ведущего с продюсером шоу, а также о планах Малахова взять отпуск по уходу за ребенком - супруга шоумена Наталья Шкулева сейчас ждет первенца.

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6 Не нравится 1 Нравится 10.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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Обсуждение 1  

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  • Лотоss
    А мне всё равно, уходит- не уходит, я эту программу его "Пусть гооворят" смотрю только, когда она посвящена кому-то из известных людей, да "Аффтар жжет". А все эти генетические экспертизы - бред полнейший. Я удивляюсь, неужели это и правда кому-то интересно?
    		 10.08.17 13:18
         
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