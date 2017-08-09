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Александр Олешко покидает Первый канал


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Андрей Малахов уже принял решение по поводу своего будущего на Первом канале. Но пока не озвучил его. Зато с Александром Олешко все ясно. Ведущий уходит с Первого на НТВ.

Как сообщается, контракт с Олешко руководство канала решило не продлевать. Дело в том, что последние полгода ведущий, ранее блиставший на проектах «Минута славы» и «Точь-в-точь», фактически не появляется в студиях по причине отсутствия подходящих для него проектов. «Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год», - сообщили представители пресс-службы Первого РИА Новости.

Сам Олешко на днях написал в соцсетях: «Время от времени очень полезно начинать жизнь с чистого листа! Не зачеркивая и не забывая все хорошее, что было!»

Ранее ведущий в одном из интервью говорил, что в свое время ему пришлось серьезно поработать над собой и что он до сих пор старается не снижать темпы. «У кого-то лето — а у меня пахота. У кого-то ночной клуб — а у меня пахота. У кого-то отпуск — а у меня пахота. Ничто с неба не падало. И сейчас не падает. В моей спальне на стене по-прежнему висит приколотая иголочкой записка: "Крути педали!" — в студенческие годы я сам себе написал такой девиз».

Ранее мы писали:

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Корчевников стал главой православного телеканала. Борис продолжает вести передачу «Прямой эфир».

Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.



0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2017 Теги: Александр Олешко

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