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Садальский раскрыл интригу Малахова


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Похоже, уход Андрея Малахова с Первого канала - вопрос решенный. По крайней мере, так уверяет Станислав Садальский. По словам актера, Малахов покидает ток-шоу вместе с командой и замена Андрею найдена.

«Вся команда его уходит, сегодня они пишут все заявления об уходе. Малахов уходит, он больше в эту студию не войдет», - заявил Садальский радиостанции «Говорит Москва». По информации актера, Андрея заменит Дмитрий Борисов.

Сам шоумен находится сейчас на отдыхе на Сардинии с женой Натальей Шкулевой. Сегодня появилась информация о беременности супруги звезды, и в планах Андрея взять отпуск по уходу за ребенком. Малахов воздерживается от комментариев, но на днях сделал прозрачный намек: опубликовал в соцсетях снимок анкеты отеля, в которой в графе «профессия» значится «ютюбер, блогер».

Тем временем на Первом на расспросы журналистов «Комсомольской правды» об увольнении шоумена заявили, что пока соответствующих документов никто не видел. «Он же отдыхает на Сардинии, а заявление надо писать лично!» - заявили на телеканале.

Напомним, по слухам, шоумен покидает Первый канал из-за разногласий с новым продюсером.

Ранее мы писали:

Малахов покидает Первый из-за политики. Названы причины ухода ведущего.

Малахова сравнили с Пугачевой. Обсуждение ухода шоумена с Первого канала продолжается.

Малахов и Шурыгина стали антигероями YouTube. Новый проект Малахова пришелся не по вкусу публике.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2017 Теги: Андрей Малахов

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