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Садальский о новом шоу Шепелева


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Со следующей недели на Первом канале стартует новое шоу. Проект под названием «На самом деле» будет вести Дмитрий Шепелев. Передача обещает быть вполне увлекательной. Правда, не для всех. Станислав Садальский, к примеру, уже сообщил об отказе в съемках.

Садальский подкинул очередную тему для обсуждения. Как пишет артист, он получил приглашение на новое шоу и за участие ему было обещано весьма впечатляющее вознаграждение и право выбора оппонентов - от Марии Максаковой до супруга Тамары Миансаровой Марка. Но Станислав отказался

«Неинтересно. Во-первых, я априори в выигрыше – врать не умею, говорю, что знаю, а знаю много. Во-вторых, эти персонажи – уже обмытые камни, мне просто скучно. С возмущенным Марком вообще нет желания разговаривать, все с ним было ясно еще два года назад на программе у Бори Корчевникова».

При этом артист добавил, что может с легкостью пройти любой детектор. И наговорить много неправды. «Кстати, и детектор лжи обмануть несложно, достаточно просто сыграть не того, кто ты есть на самом деле. Вору - не вора, предателю - не предателя и т.д. Правда, для этого надо быть очень хорошим актером...» - пишет актер в ЖЖ.

Ранее мы писали:

Садальский похвалил Примадонну. Актер в восторге от откровенного ролика с участием Аллы Борисовны.

Дмитрий Шепелев будет искать правду. Шоумен станет ведущим нового проекта.

Максакова устала от Садальского. Певица не хочет общаться с известным актером.



0 Не нравится 0 Нравится 20.07.2017 Теги: Станислав Садальский

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