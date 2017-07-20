Садальский о новом шоу Шепелева

Со следующей недели на Первом канале стартует новое шоу. Проект под названием «На самом деле» будет вести Дмитрий Шепелев. Передача обещает быть вполне увлекательной. Правда, не для всех. Станислав Садальский, к примеру, уже сообщил об отказе в съемках.

Садальский подкинул очередную тему для обсуждения. Как пишет артист, он получил приглашение на новое шоу и за участие ему было обещано весьма впечатляющее вознаграждение и право выбора оппонентов - от Марии Максаковой до супруга Тамары Миансаровой Марка. Но Станислав отказался

«Неинтересно. Во-первых, я априори в выигрыше – врать не умею, говорю, что знаю, а знаю много. Во-вторых, эти персонажи – уже обмытые камни, мне просто скучно. С возмущенным Марком вообще нет желания разговаривать, все с ним было ясно еще два года назад на программе у Бори Корчевникова».

При этом артист добавил, что может с легкостью пройти любой детектор. И наговорить много неправды. «Кстати, и детектор лжи обмануть несложно, достаточно просто сыграть не того, кто ты есть на самом деле. Вору - не вора, предателю - не предателя и т.д. Правда, для этого надо быть очень хорошим актером...» - пишет актер в ЖЖ.

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