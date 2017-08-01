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Виктория Боня надела купальник с Путиным


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Виктория Боня все чаще пытается привлечь к себе внимание провокацией. Недавно девушка довольно резко высказалась в адрес подписчиц. А теперь предстала в купальнике с изображением Владимира Путина.

Последние полгода Боня большую часть времени проводит в Калифорнии. Но о родине не забывает. На днях она опубликовала фото, для которого позировала в купальнике с изображением российского лидера. «Наш президент это уже тренд, как вам мой купальник?» - написала звезда.

В комментариях разгорелась дискуссия: «УТИ - это что, насмешка над Путиным? Бонечка, ты там не перегрелась?», «Ути-пути, отпути и пр. стало уже толстым троллингом президента) тем более с уточкой. Купальник отнюдь не пропутинский», «Четкая патриотка, отдыхает в Кали и Монако, живет в США».

Ранее Виктория похвасталась своим новым достижением - снимки ее новой фотосессии появились в центре Лос-Анджелеса. «Кто-нибудь уже видел мои билборды на Сансет бульваре? Самой не терпится увидеть вживую», – писала Боня в Insta. При этом девушка не удержалась от маленькой провокации. «Курочки снова будут кричать: да кто она такая, чтоб ее фотографии висели в самом сердце Голливуда. Хм», - добавила звезда.

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0 Не нравится 0 Нравится 01.08.2017 Теги: виктория боня

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