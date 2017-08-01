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Прах Яковлева не захоронен


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Подруга покойного Олега Яковлева столкнулась с серьезной проблемой. Александра Куцевол до сих пор не может захоронить прах артиста. Скоро исполнится 40 дней со дня смерти, и вдова пытается обратить внимание на проблему.

По словам Куцевол, она не может провести захоронение на Ваганьковском кладбище, поскольку требуется разрешение правительства Москвы. Собственно, приобрести место в колумбарии не проблема, но нужен участок для установки памятника. «К Олегу хотят прийти поклонники, люди пишут постоянно, спрашивают, куда можно прийти», - поясняет Александра.

По словам девушки, продюсерский центр Игоря Матвиенко и коллеги Яковлева обратились в мэрию, но пока результата нет.

Напомним, Яковлев скончался от остановки сердца в конце июня в одной из столичных клиник. За несколько дней до смерти музыкант попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали двустороннюю пневмонию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 июля в Троекуровском доме «Некрополь» прошла церемония прощания с артистом. Тело певца кремировали на Троекуровском кладбище.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 01.08.2017 Теги: Олег Яковлев

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