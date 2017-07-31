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Шепелев заменит Малахова


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На Первом канале готовятся серьезные изменения. Как сообщается, Андрей Малахов может перейти на ВГТРК. А популярное ток-шоу «Пусть говорят» заменит новый проект Дмитрия Шепелева.

О возможных кадровых перестановках на Первом сообщил в соцсетях журналист Егор Максимов: «Ого, говорят, ВГТРК перекупила Малахова. Во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт). Учитывая, что Первый постоянно проигрывает "России 1" по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и "Главкино" — тяжело Константину Львовичу, наверное».

Главный редактор издания «Р-Спорт» Василий Конов подтвердил информацию, добавив, что уход Малахова «главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья».

В Twitter бушует дискуссия: «Правильно. Достал со своей Шурыгиной. Видать, его давненько выперли, раз он канал на ютубе открыл», «Почему Малахова просто не выкупит какая-нибудь богатая "Пугачева", чтобы он просто перестал появляться на экране», «А что на это ответит сам Малахов? Вся карьера, несколько передач и суперрейтинги взамен на вторую кнопку?»

Сам Малахов с комментариями не спешит. Представители Первого канала также никак не прокомментировали информацию о переходе шоумена. Напомним, Андрей Малахов работал на Первом более 20 лет.

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Источник фото: Globallookpress.com



3 Не нравится 3 Нравится 31.07.2017 Теги: Андрей Малахов Дмитрий Шепелев

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Обсуждение 1  

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    кому здался этот Малахов со своими дурацкими шоу? что на первом его несмотрела никогда и что на Российском, вообще не рекомендую к просмотрю гни 1 ни 2 ни НТВ, такое Г показывают постоянно.....РЕн, ТВ, Домашний, Звезда, эти намного лучше
    		 01.08.17 07:48
         
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