Шепелев заменит Малахова
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На Первом канале готовятся серьезные изменения. Как сообщается, Андрей Малахов может перейти на ВГТРК. А популярное ток-шоу «Пусть говорят» заменит новый проект Дмитрия Шепелева.
О возможных кадровых перестановках на Первом сообщил в соцсетях журналист Егор Максимов: «Ого, говорят, ВГТРК перекупила Малахова. Во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт). Учитывая, что Первый постоянно проигрывает "России 1" по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и "Главкино" — тяжело Константину Львовичу, наверное».
Главный редактор издания «Р-Спорт» Василий Конов подтвердил информацию, добавив, что уход Малахова «главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья».
В Twitter бушует дискуссия: «Правильно. Достал со своей Шурыгиной. Видать, его давненько выперли, раз он канал на ютубе открыл», «Почему Малахова просто не выкупит какая-нибудь богатая "Пугачева", чтобы он просто перестал появляться на экране», «А что на это ответит сам Малахов? Вся карьера, несколько передач и суперрейтинги взамен на вторую кнопку?»
Сам Малахов с комментариями не спешит. Представители Первого канала также никак не прокомментировали информацию о переходе шоумена. Напомним, Андрей Малахов работал на Первом более 20 лет.
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Источник фото: Globallookpress.com
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