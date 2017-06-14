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Звезда шоу «Битва экстрасенсов» найдена мертвой


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Погибла одна из самых неоднозначных участниц шоу «Битва экстрасенсов». Накануне тело экстрасенса Илоны Новоселовой было обнаружено у одного из домов на шоссе Энтузиастов. Девушка выпала с шестого этажа. Следователи выясняют обстоятельства смерти.

30-летняя Новоселова стала известной после участия в шестом и седьмом сезоне популярного проекта. В шестом сезоне она покинула шоу по собственному желанию (по словам девушки, она получила некий знак), в седьмом сезоне Илона стала второй, уступив победу Алексею Похабову.

В 2013 году девушка оказалась фигуранткой криминальной хроники. Сообщалось о похищении Илоны и ее приятеля. Похитители потребовали выкуп в размере 7,5 млн рублей. После получения денег девушку и парня отпустили, через некоторое время преступники были арестованы. Новоселова же долго приходила в себя, жаловалась на приступы панических атак и признаки паранойи. «Это не описать, как страшно до сих пор, я не могу выйти на улицу одна», - говорила девушка.

После появились сообщения о том, что Илона - транссексуал. Якобы смена пола была проведена Новоселовой в подростковом возрасте. Экстрасенс сплетни опровергла. «Ходит миф, что я якобы транссексуал и у меня была перемена пола. Это неправда. А о том, с кем я общаюсь и какое мое окружение, - это мое личное дело», - заявила Илона.

По предварительным данным, видимых признаков криминального характера гибели Новоселовой следователи не обнаружили. Есть информация, что незадолго до смерти девушка сильно поссорилась с любимым.

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0 Не нравится 0 Нравится 14.06.2017 Теги: битва экстрасенсов

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