Лобода пожалела поклонников Бузовой

Сначала над ее хитами посмеивались. Затем достаточно жестко критиковали. Теперь феномен популярности Ольги Бузовой вынуждены признать даже закоренелые снобы. Как ведущей со скромными вокальными данными и довольно простенькими композициями удается ставить рекорды в чартах? Свою версию озвучила бывшая солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода.

Светлана Лобода считается девушкой талантливой и своенравной. Она за словом в карман не полезет. Однако открыто высмеивать творчество Бузовой певица не решилась. По мнению Лободы, поклонники Ольги - это в основном представители рабочего класса.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 9 2017 в 2:20 PDT

«Сейчас понимаю, что этот проект еще долго будет существовать и нравиться людям. В большой стране очень разное население. И это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять. Мне кажется, Ольга Бузова именно для таких», - рассуждает исполнительница в интервью интернет-изданию "Афиша Daily".

При этом Светлана отмечает, что Бузова серьезно работает. «Вижу, она старается, ищет образы, меняет костюмы, ставит танцевальные номера. Ее синглы скачивают в iTunes — значит, это кому-то нужно, к этому нельзя относиться пренебрежительно».

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