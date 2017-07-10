Лобода пожалела поклонников Бузовой
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Сначала над ее хитами посмеивались. Затем достаточно жестко критиковали. Теперь феномен популярности Ольги Бузовой вынуждены признать даже закоренелые снобы. Как ведущей со скромными вокальными данными и довольно простенькими композициями удается ставить рекорды в чартах? Свою версию озвучила бывшая солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода.
Светлана Лобода считается девушкой талантливой и своенравной. Она за словом в карман не полезет. Однако открыто высмеивать творчество Бузовой певица не решилась. По мнению Лободы, поклонники Ольги - это в основном представители рабочего класса.
«Сейчас понимаю, что этот проект еще долго будет существовать и нравиться людям. В большой стране очень разное население. И это в основном люди, которые не имеют возможности читать, смотреть, думать, искать. Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять. Мне кажется, Ольга Бузова именно для таких», - рассуждает исполнительница в интервью интернет-изданию "Афиша Daily".
При этом Светлана отмечает, что Бузова серьезно работает. «Вижу, она старается, ищет образы, меняет костюмы, ставит танцевальные номера. Ее синглы скачивают в iTunes — значит, это кому-то нужно, к этому нельзя относиться пренебрежительно».
Ранее мы писали:
Бузова совершила «Прорыв года». Ведущая получила почетную награду.
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Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.
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Обсуждение 5
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
11.07.17 05:24
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---если у Бузовой нормальная психика и говорит она порой вещи солидарные и созвучные большинству, талан сольный и певческий совсем не главное...... а вот у Лободы вокал неплохой, хотя до вокала Земфиры никому не дотянутся, но выражение лица недоброе, агрессивно сексуальный образ, это работает только на ограниченную мужскую аудиторию, а Бузова хороша для всех, выходит так.
10.07.17 12:20
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KoshkaНу хавают же булки из Макдональдса. Кому-то это нужно.
10.07.17 12:05
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БуНу, Лобода тоже попса, что тут умничать?
10.07.17 09:49
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ПрелестьВерно то что факт есть факт - очень много кому она нравится и нужна. А победителя не судят. Иначе это психопатия зла
10.07.17 09:33