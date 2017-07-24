Джада Пинкетт-Смит рассказала о свинге

Она двадцать лет в браке с Уиллом Смитом (Will Smith). И Джада Пинкетт-Смит (Jada Pinkett Smith) вовсе не из тех, кто готов лицемерить, говоря о семейной жизни. Она признает, что за время жизни вместе с Уиллом сталкивалась с некоторыми проблемами. И супруги старались их решить.

Уилл и Джада не раз намекали на так называемый «открытый брак». Супруги стараются не ограничивать свободу друг друга и в то же время не терять доверия друг к другу. Недавно даже появились слухи о том, что звездная пара практикует свинг. Но мисс Смит слухи опровергла. И в то же время...

В интервью на шоу ITV Джада пояснила, что главный секрет счастливого брака - готовность супругов работать над отношениями. «Людям в браке следует понять, что действительно работает в их случае. Мы, как пара, обычно стараемся найти наилучший путь для развития отношений».

Кстати, ранее 45-летняя звезда говорила, что никогда не ставила собственную карьеру превыше успеха мужа. «Я заброшу свою карьеру, прежде чем я позволю ей разрушить наш брак. Я ясно дала понять Уиллу. Я бы забросила ее полностью».

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Источник фото: Globallookpress.com