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Хэлли Берри хорошеет после развода


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Забудьте про стереотипы о возрасте. При желании женщина вполне может сохранить красоту и привлекательность и на шестом десятке. И необязательно обращаться к пластическим хирургам. Главное - найти внутреннюю гармонию. Как Хэлли Берри (Halle Berry).

 
 
 

В августе ей исполнится 51 год. Но Берри это совершенно не волнует - в последнее время актриса хорошеет буквально с каждым днем.

Накануне Хэлли побывала на мероприятии Chivas Venture, и светские обозреватели были поражены ее цветущим видом. Простое, в то же время стильное черное платье, элегантные сандалии, подчеркивающие стройные ноги, неброский макияж, слегка небрежно и в то же время изысканно собранные в пучок волосы. Актриса в отличной форме. Похоже, звезда, наконец, обрела внутреннюю гармонию и наслаждается жизнью.

Напомним, в прошлом году актриса завершила бракоразводный процесс с актером Оливье Мартинесом (Olivier Martinez). Официально причиной разрыва указывались стандартные «непреодолимые разногласия». В то же время приятели пары отметили, что Оливье даже для Берри оказался чересчур темпераментным и «слишком мачо».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 14.07.2017 Теги: Хэлли Берри

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