 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова защищает своих поклонников


0 0

Над ней все еще посмеиваются. Но тем не менее сейчас все вынуждены признать - Ольга Бузова пользуется огромной популярностью у публики. Феномен Бузовой пытаются объяснить и уже есть несколько версий. Правда, одна из версий Ольгу разозлила.

Певица Светлана Лобода недавно высказала свое мнение о сумасшедшем успехе ведущей «Дома-2» на эстраде. По предположению артистки, поклонники Бузовой - это люди с ограниченными финансовыми возможностями и не слишком широким кругозором.

«Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять. Мне кажется, Ольга Бузова именно для таких. Ее синглы скачивают в iTunes — значит, это кому-то нужно, к этому нельзя относиться пренебрежительно», - рассуждала Лобода.

Бузова над словами певицы подумала и решила ответить. Как заявила Ольга, сама она давно привыкла к негативу и стала практически непробиваемой. Но!

«Когда пытаются задеть моих поклонников, людей, которые с самого начала меня поддерживают, искренне любят и ценят, тут я, простите, промолчать не могу», - написала Бузова в Insta. «Светлана, я предана своим людям, также как и они мне. Поэтому, прошу вас, как мыслящего человека, имеющего возможность читать и думать, как минимум впредь отказаться от таких громких, необоснованных и неправдивых высказываний. Я НИКОГДА не делила людей по социальному и материальному признаку, и с одинаковой силой люблю всех моих фанатов: как человека из российской глубинки без какого-либо образования, так и человека с частными домами и яхтами и Гарвардским образованием. Ведь ЛЮБОВЬ не имеет границ, её невозможно измерить счетом в банке, количеством полученных дипломов и прочтённых книг».

Ольга также заметила, что Лобода, по всей вероятности, не слишком уважает своих поклонников из «простых семей». И в завершение еще раз подчеркнула: «Оскорблять моих поклонников я не позволю НИКОМУ!».

Ранее мы писали:  

Лобода пожалела поклонников Бузовой. Певица определила причину популярности звезды «Дома-2».

Третьякову стыдно за Бузову. Роман полагает, что звезда переигрывает.

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.



0 Не нравится 0 Нравится 18.07.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору