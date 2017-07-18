Бузова защищает своих поклонников

Над ней все еще посмеиваются. Но тем не менее сейчас все вынуждены признать - Ольга Бузова пользуется огромной популярностью у публики. Феномен Бузовой пытаются объяснить и уже есть несколько версий. Правда, одна из версий Ольгу разозлила.

Певица Светлана Лобода недавно высказала свое мнение о сумасшедшем успехе ведущей «Дома-2» на эстраде. По предположению артистки, поклонники Бузовой - это люди с ограниченными финансовыми возможностями и не слишком широким кругозором.

«Они зарабатывают деньги, тяжело зарабатывают, им нужно кормить детей, устраивать быт и изредка на что-то отвлекаться. Их невозможно в этом обвинять. Мне кажется, Ольга Бузова именно для таких. Ее синглы скачивают в iTunes — значит, это кому-то нужно, к этому нельзя относиться пренебрежительно», - рассуждала Лобода.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 17 2017 в 2:57 PDT

Бузова над словами певицы подумала и решила ответить. Как заявила Ольга, сама она давно привыкла к негативу и стала практически непробиваемой. Но!

«Когда пытаются задеть моих поклонников, людей, которые с самого начала меня поддерживают, искренне любят и ценят, тут я, простите, промолчать не могу», - написала Бузова в Insta. «Светлана, я предана своим людям, также как и они мне. Поэтому, прошу вас, как мыслящего человека, имеющего возможность читать и думать, как минимум впредь отказаться от таких громких, необоснованных и неправдивых высказываний. Я НИКОГДА не делила людей по социальному и материальному признаку, и с одинаковой силой люблю всех моих фанатов: как человека из российской глубинки без какого-либо образования, так и человека с частными домами и яхтами и Гарвардским образованием. Ведь ЛЮБОВЬ не имеет границ, её невозможно измерить счетом в банке, количеством полученных дипломов и прочтённых книг».

Ольга также заметила, что Лобода, по всей вероятности, не слишком уважает своих поклонников из «простых семей». И в завершение еще раз подчеркнула: «Оскорблять моих поклонников я не позволю НИКОМУ!».

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