Дана Борисова пережила сильную депрессию

Дана Борисова сейчас с успехом проходит реабилитацию в Таиланде. И хотя некоторые коллеги довольно скептично настроены в отношении ведущей, не сочувствовать Дане сложно. Как выяснилось, в свое время девушка буквально оказалась в аду.

В апреле Борисову хитростью отправили в клинику лечения от наркозависимости. Сейчас самый сложный этап борьбы с аддикцией позади, и Дана работает над собой в группе поддержки. А тем временем Никита Лушников, глава правления Национального антинаркотического союза и куратор Борисовой, рассказал о том, что звезда была на грани суицида.

По словам Лушникова, ранее Дана обращалась за помощью к наркологам Москвы, но без заметных результатов. Борисова по рекомендации врачей принимала антидепрессанты, смешивая их с другими психостимуляторами, и в итоге состояние ведущей ухудшалось.

Специалист полагает, что в последние месяцы Борисова была в ужасной депрессии, страдала от одиночества (дочь была у отца), конфликтовала с матерью. «Она отправила сообщение: "Если бы вы ко мне не пришли в тот день, не увезли бы меня на лечение, то я не знаю, сколько бы все это продлилось, потому что в Москве у меня были попытки выйти на балкон и покончить с собой..."», - рассказал Лушников «Комсомольской правде».

В Москву Дана планирует вернуться на новогодних каникулах.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь . Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.