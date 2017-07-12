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Дана Борисова пережила сильную депрессию


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Дана Борисова сейчас с успехом проходит реабилитацию в Таиланде. И хотя некоторые коллеги довольно скептично настроены в отношении ведущей, не сочувствовать Дане сложно. Как выяснилось, в свое время девушка буквально оказалась в аду.

В апреле Борисову хитростью отправили в клинику лечения от наркозависимости. Сейчас самый сложный этап борьбы с аддикцией позади, и Дана работает над собой в группе поддержки. А тем временем Никита Лушников, глава правления Национального антинаркотического союза и куратор Борисовой, рассказал о том, что звезда была на грани суицида.

По словам Лушникова, ранее Дана обращалась за помощью к наркологам Москвы, но без заметных результатов. Борисова по рекомендации врачей принимала антидепрессанты, смешивая их с другими психостимуляторами, и в итоге состояние ведущей ухудшалось.

Специалист полагает, что в последние месяцы Борисова была в ужасной депрессии, страдала от одиночества (дочь была у отца), конфликтовала с матерью. «Она отправила сообщение: "Если бы вы ко мне не пришли в тот день, не увезли бы меня на лечение, то я не знаю, сколько бы все это продлилось, потому что в Москве у меня были попытки выйти на балкон и покончить с собой..."», - рассказал Лушников «Комсомольской правде».

В Москву Дана планирует вернуться на новогодних каникулах.

Ранее мы писали:

Дана Борисова: «Я не конченый человек». Ведущая в ужасном состоянии.

Дану Борисову ищет дочь. Девочка написала обращение к матери в соцсетях.

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.



1 Не нравится 1 Нравится 12.07.2017 Теги: Дана Борисова

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Обсуждение 2  

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  • hgn5j4l4exhki
    а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
    		 13.07.17 07:19
         
    0
         
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  • Прелесть
    Подорванное здоровье требует огромных усилий для восстановления. Терпения и Надежды!
    		12.07.17 23:33
         
    1
         
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