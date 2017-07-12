 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алекс Смерфит нашел замену Боне


0 0

Вот уже полгода как Алекс Смерфит числится в списках завидных женихов. И по слухам, вовсе не страдает от одиночества, даже пользуется определенной популярностью у девушек. А недавно журналисты заметили кое-что интересное.

Недавно модель и ведущая Виктория Лопырева довольно активно делала комплименты Алексу в соцсетях. Девушка определенно пыталась привлечь к себе внимание, но, кажется, Лопырева опоздала.

Журналисты издания Starhit обнаружили в блоге Смерфита его совместный снимок с юной российской моделью Елизаветой Ганенко. Как уточняется, 19-летняя манекенщица из Владивостока сейчас активно работает над карьерой и нередко путешествует по Азии и Европе для фотосессий. Девушка весьма привлекательная, целеустремленная и, по словам подруг, довольно добра. Впрочем, Алекс опубликовал лишь один снимок с Елизаветой, так что предположения о возможном романе могут не подтвердиться.

 

Напомним, Виктория Боня объявила о разрыве со Смерфитом в феврале. «Мы с Алексом решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — писала звезда в Instagram.

Ранее мы писали: 

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Виктория Боня копит энергию для любимого. Звезда увлеклась методикой психолога Ларисы Ренар.

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​



0 Не нравится 0 Нравится 12.07.2017 Теги: Алекс Смерфит

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 11  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору