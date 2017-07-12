Алекс Смерфит нашел замену Боне
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Вот уже полгода как Алекс Смерфит числится в списках завидных женихов. И по слухам, вовсе не страдает от одиночества, даже пользуется определенной популярностью у девушек. А недавно журналисты заметили кое-что интересное.
Недавно модель и ведущая Виктория Лопырева довольно активно делала комплименты Алексу в соцсетях. Девушка определенно пыталась привлечь к себе внимание, но, кажется, Лопырева опоздала.
Журналисты издания Starhit обнаружили в блоге Смерфита его совместный снимок с юной российской моделью Елизаветой Ганенко. Как уточняется, 19-летняя манекенщица из Владивостока сейчас активно работает над карьерой и нередко путешествует по Азии и Европе для фотосессий. Девушка весьма привлекательная, целеустремленная и, по словам подруг, довольно добра. Впрочем, Алекс опубликовал лишь один снимок с Елизаветой, так что предположения о возможном романе могут не подтвердиться.
Напомним, Виктория Боня объявила о разрыве со Смерфитом в феврале. «Мы с Алексом решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — писала звезда в Instagram.
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Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.
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Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.
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Новости | 12.07.2017
Обсуждение 11
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
13.07.17 07:19
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ПрелестьНу таких замен можно в день пучками находить. И искать не надо.
12.07.17 23:35
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РиминиТакой красивый мужчина,а деваха?деревня деревней.
12.07.17 14:21
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Micha PiterНу как раз без запросов :))) Да ещё молодое тело - куда Лопыревой и Боне до 19-летней?:))))
12.07.17 14:49
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А то можно подумать Боня так страшна на фоне 19 летних молодых тел, что прям трусами не отмашешься. Насмешили))
12.07.17 15:48
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Micha PiterСтрашна-не страшна, а всё-равно ведь не женился на ней, а нашёл молодую-холостую-без детей в два раза моложе:))))
12.07.17 18:05
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ЧукчаДа,выбор очень ценный )))))
12.07.17 16:29
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???Почему без запросов?
12.07.17 16:30
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