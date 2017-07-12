Алекс Смерфит нашел замену Боне

Вот уже полгода как Алекс Смерфит числится в списках завидных женихов. И по слухам, вовсе не страдает от одиночества, даже пользуется определенной популярностью у девушек. А недавно журналисты заметили кое-что интересное.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Май 28 2017 в 6:41 PDT

Недавно модель и ведущая Виктория Лопырева довольно активно делала комплименты Алексу в соцсетях. Девушка определенно пыталась привлечь к себе внимание, но, кажется, Лопырева опоздала.

Журналисты издания Starhit обнаружили в блоге Смерфита его совместный снимок с юной российской моделью Елизаветой Ганенко. Как уточняется, 19-летняя манекенщица из Владивостока сейчас активно работает над карьерой и нередко путешествует по Азии и Европе для фотосессий. Девушка весьма привлекательная, целеустремленная и, по словам подруг, довольно добра. Впрочем, Алекс опубликовал лишь один снимок с Елизаветой, так что предположения о возможном романе могут не подтвердиться.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Июл 5 2017 в 10:19 PDT

Напомним, Виктория Боня объявила о разрыве со Смерфитом в феврале. «Мы с Алексом решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — писала звезда в Instagram.

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