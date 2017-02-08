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Боня путешествует по Европе после разрыва


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Виктория Боня с недавних пор гордая одиночка. Недавно модель официально сообщила о разрыве с Алексом Смерфитом. Виктория уверяет, что расставание с Алексом стало обдуманным решением. И тем не менее для Бони разрыв стал серьезным стрессом, и сейчас она старается развеяться, путешествуя по Европе.

На днях Боня побывала в Испании, а накануне сообщила о планах продолжить путешествие по Средиземноморью. «Я поехала в аэропорт, доеду до дома, закину чемодан, а завтра меня ждёт сказочная Италия», — пишет девушка.

Подписчики тем временем стараются приободрить Вику словами поддержки: «Виктория - это победа. Освободилась. Ты в Москве больше нужна», «Бонечка, красотка. Я уверена, что ты встретишь мужчину, который будет твоей опорой и заботой. Иногда человек уходит, чтобы освободить место для другого», «Вика, отпусти его из сердца своего. Ты лучшего достойна!» Некоторые поклонники надеются, что в скором времени звезда переедет в Москву.

Напомним, ранее в официальном заявлении Боня подчеркнула: «Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много теплых воспоминаний».

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    Рисунок
    Стоит ли Виктории вернуться в Москву?
 

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3 Не нравится 1 Нравится 08.02.2017 Теги: виктория боня

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Обсуждение 20  

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  • Прелесть
    Такая девушка с таким сильным духом всегда найдётся и найдёт. За неё переживать не надо. Просто новый виток спирали. Дальше будет ещё больше и ещё интереснее. Счастливая! Я обожаю новые вызовы. Виктория, поздравляю! Ты на подъёме.
    		08.02.17 13:29
         
    0
         
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    • 123
      Прелесть, не ассоциируйте её с собой. Вам кажется, она такая как Вы - неистовая женщина-Стрелец, свободная от условностей, открытая миру, горячая сердцем, искренняя авантюристка :-) Посмотрите на неё поближе :-) Закомплексованная, панически зависимая от мнения подписчиц, думающая, что отхватила лотарейный билет, ан нет... Перекроившая себя до полной неузнаваемости (посмотрите ранние фото). Она в глубокой депрессии и зависимости от обстоятельств. Ни о какой свечении и Музе дальних странствие речи нет! Пара инстаграммных фраз о свободе, расставании в любви и дружбе, выдавленных из себя покоряют Ваше сердце:-) Вы неизменно поверхностно (но оригинально!) мыслите!
      		 08.02.17 14:57
           
      5
           
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  • Micha Piter
    А где, кстати, ребёнок - в чемодане?:)
    		 08.02.17 11:39
         
    3
         
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  • Йцу
    Девы, вы мне скажите, как это можно провернуть чисто технически, "закинуть чемоданы и в аэропорт" маме маленького 5-летнего ребёнка? Ну как???? Я представила, поссорилась я с мужем, в аэропорт, а утром мои малые проснулись, мамы нет... Ну, ок, вызвала маму и попросила побыть, что вояжи при муже-иностранце( не позволит). Но нельзя же отдать дочь няням на неопределенное время! Она же плакать, скучать будет... Не понима... В Москву она дочь без согласия отца на ПМЖ тоже не вывезет, если сама вернётся. Вопрос: а был ли мальчик? Девы, её малышке очень мало лет, Боня с чемоданами в аэропорту... Что тут скажешь? Причём, разрыв не мгновенный, а "созревший". Боня-Боня... Все с тобой ясно! Зачем рожала, зачем "работала" все эти годы. Но зато вид на жительство в Европе есть!
    		 08.02.17 11:09
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Йцу
    Девы, вы мне скажите, как это можно провернуть чисто технически, "закинуть чемоданы и в аэропорт" маме маленького 5-летнего ребёнка? Ну как???? Я представила, поссорилась я с мужем, в аэропорт, а утром мои малые проснулись, мамы нет... Ну, ок, вызвала маму и попросила побыть, что вояжи при муже-иностранце( не позволит). Но нельзя же отдать дочь няням на неопределенное время! Она же плакать, скучать будет... Не понима... В Москву она дочь без согласия отца на ПМЖ тоже не вывезет, если сама вернётся. Вопрос: а был ли мальчик? Девы, её малышке очень мало лет, Боня с чемоданами в аэропорту... Что тут скажешь? Причём, разрыв не мгновенный, а "созревший". Боня-Боня... Все с тобой ясно! Зачем рожала, зачем "работала" все эти годы. Но зато вид на жительство в Европе есть!
    		 08.02.17 11:09
         
    0
         
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    • Гы
      Заметьте, переживать и вояжировать Боня начала не после разрыва (пол года тому), а сейчас, когда правда раскрылась перед подписчицами:-) Гы-гы, вот она - инстаграмная жизнь! Ну дура, что сказать. Но хитрая! Блондин и пластика сильнейшая, кстати, пошли уже давно, было понятно, что с отношениями все. Честно скажу, про Боню знаю по Клео:-) источник новостей в мире, так сказать...
      		 08.02.17 11:16
           
      6
           
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    • Девушка
      В цивилизованных странах папы с удовольствие с детьми время проводят, когда в разводе и когда в семье.
      		08.02.17 13:31
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • 123
        Папа с новой любовницей отдыхает на островах... А Боня поехала куда-то в каком-то припадке на неопределенное время... Дочь наверное вообще с трудом помнит, как выглядит мама. Впрочем, дело житейское...
        		 08.02.17 14:51
             
        2
             
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  • Micha Piter
    А кто эта мадам вообще - чем занимается, в какой области так нужна?:)
    		 08.02.17 10:47
         
    2
         
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  • 50/50
    "Ты в Москве больше нужна" А за каким лешим, интересно, Боня нужна в Москве?))) прямо незаменимый человек для столицы)
    		 08.02.17 09:27
         
    2
         
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