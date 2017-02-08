Боня путешествует по Европе после разрыва

Виктория Боня с недавних пор гордая одиночка. Недавно модель официально сообщила о разрыве с Алексом Смерфитом. Виктория уверяет, что расставание с Алексом стало обдуманным решением. И тем не менее для Бони разрыв стал серьезным стрессом, и сейчас она старается развеяться, путешествуя по Европе.

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На днях Боня побывала в Испании, а накануне сообщила о планах продолжить путешествие по Средиземноморью. «Я поехала в аэропорт, доеду до дома, закину чемодан, а завтра меня ждёт сказочная Италия», — пишет девушка.

Подписчики тем временем стараются приободрить Вику словами поддержки: «Виктория - это победа. Освободилась. Ты в Москве больше нужна», «Бонечка, красотка. Я уверена, что ты встретишь мужчину, который будет твоей опорой и заботой. Иногда человек уходит, чтобы освободить место для другого», «Вика, отпусти его из сердца своего. Ты лучшего достойна!» Некоторые поклонники надеются, что в скором времени звезда переедет в Москву.

Напомним, ранее в официальном заявлении Боня подчеркнула: «Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много теплых воспоминаний».

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