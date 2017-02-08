Боня путешествует по Европе после разрыва
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Виктория Боня с недавних пор гордая одиночка. Недавно модель официально сообщила о разрыве с Алексом Смерфитом. Виктория уверяет, что расставание с Алексом стало обдуманным решением. И тем не менее для Бони разрыв стал серьезным стрессом, и сейчас она старается развеяться, путешествуя по Европе.
На днях Боня побывала в Испании, а накануне сообщила о планах продолжить путешествие по Средиземноморью. «Я поехала в аэропорт, доеду до дома, закину чемодан, а завтра меня ждёт сказочная Италия», — пишет девушка.
Подписчики тем временем стараются приободрить Вику словами поддержки: «Виктория - это победа. Освободилась. Ты в Москве больше нужна», «Бонечка, красотка. Я уверена, что ты встретишь мужчину, который будет твоей опорой и заботой. Иногда человек уходит, чтобы освободить место для другого», «Вика, отпусти его из сердца своего. Ты лучшего достойна!» Некоторые поклонники надеются, что в скором времени звезда переедет в Москву.
Напомним, ранее в официальном заявлении Боня подчеркнула: «Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка - наше общее счастье - и много теплых воспоминаний».
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Обсуждение 20
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ПрелестьТакая девушка с таким сильным духом всегда найдётся и найдёт. За неё переживать не надо. Просто новый виток спирали. Дальше будет ещё больше и ещё интереснее. Счастливая! Я обожаю новые вызовы. Виктория, поздравляю! Ты на подъёме.
08.02.17 13:29
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123Прелесть, не ассоциируйте её с собой. Вам кажется, она такая как Вы - неистовая женщина-Стрелец, свободная от условностей, открытая миру, горячая сердцем, искренняя авантюристка :-) Посмотрите на неё поближе :-) Закомплексованная, панически зависимая от мнения подписчиц, думающая, что отхватила лотарейный билет, ан нет... Перекроившая себя до полной неузнаваемости (посмотрите ранние фото). Она в глубокой депрессии и зависимости от обстоятельств. Ни о какой свечении и Музе дальних странствие речи нет! Пара инстаграммных фраз о свободе, расставании в любви и дружбе, выдавленных из себя покоряют Ваше сердце:-) Вы неизменно поверхностно (но оригинально!) мыслите!
08.02.17 14:57
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Micha PiterА где, кстати, ребёнок - в чемодане?:)
08.02.17 11:39
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ЙцуДевы, вы мне скажите, как это можно провернуть чисто технически, "закинуть чемоданы и в аэропорт" маме маленького 5-летнего ребёнка? Ну как???? Я представила, поссорилась я с мужем, в аэропорт, а утром мои малые проснулись, мамы нет... Ну, ок, вызвала маму и попросила побыть, что вояжи при муже-иностранце( не позволит). Но нельзя же отдать дочь няням на неопределенное время! Она же плакать, скучать будет... Не понима... В Москву она дочь без согласия отца на ПМЖ тоже не вывезет, если сама вернётся. Вопрос: а был ли мальчик? Девы, её малышке очень мало лет, Боня с чемоданами в аэропорту... Что тут скажешь? Причём, разрыв не мгновенный, а "созревший". Боня-Боня... Все с тобой ясно! Зачем рожала, зачем "работала" все эти годы. Но зато вид на жительство в Европе есть!
08.02.17 11:09
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ЙцуДевы, вы мне скажите, как это можно провернуть чисто технически, "закинуть чемоданы и в аэропорт" маме маленького 5-летнего ребёнка? Ну как???? Я представила, поссорилась я с мужем, в аэропорт, а утром мои малые проснулись, мамы нет... Ну, ок, вызвала маму и попросила побыть, что вояжи при муже-иностранце( не позволит). Но нельзя же отдать дочь няням на неопределенное время! Она же плакать, скучать будет... Не понима... В Москву она дочь без согласия отца на ПМЖ тоже не вывезет, если сама вернётся. Вопрос: а был ли мальчик? Девы, её малышке очень мало лет, Боня с чемоданами в аэропорту... Что тут скажешь? Причём, разрыв не мгновенный, а "созревший". Боня-Боня... Все с тобой ясно! Зачем рожала, зачем "работала" все эти годы. Но зато вид на жительство в Европе есть!
08.02.17 11:09
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ГыЗаметьте, переживать и вояжировать Боня начала не после разрыва (пол года тому), а сейчас, когда правда раскрылась перед подписчицами:-) Гы-гы, вот она - инстаграмная жизнь! Ну дура, что сказать. Но хитрая! Блондин и пластика сильнейшая, кстати, пошли уже давно, было понятно, что с отношениями все. Честно скажу, про Боню знаю по Клео:-) источник новостей в мире, так сказать...
08.02.17 11:16
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ДевушкаВ цивилизованных странах папы с удовольствие с детьми время проводят, когда в разводе и когда в семье.
08.02.17 13:31
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Micha PiterА кто эта мадам вообще - чем занимается, в какой области так нужна?:)
08.02.17 10:47
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50/50"Ты в Москве больше нужна" А за каким лешим, интересно, Боня нужна в Москве?))) прямо незаменимый человек для столицы)
08.02.17 09:27
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KoshkaВ мэры пойдёт, не иначе.
08.02.17 09:58
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50/50не дай бох) у нее такая армия, небось, в инстаграме, что могут поддержать на выборах)) что у этих поклонниц в головах, остается загадкой) наверное, надо кому-то поклоняться, без разбору
08.02.17 10:01
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МосквичкаА за каким лешим вы в Москве нужны? Мне она здесь куда интереснее чем вы, потому как вас серой массы пруд пруди. На Боню смотреть приятно.
08.02.17 13:43
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50/50сходите посмотрите обязательно, если допустят)) вместе с инстаграмными поклонницами. но вообще смотреть на нее можно на компьютере с фильтрами и фотошопом)
08.02.17 14:00
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ЮликонВот онЕ, жертвы дома два :))
08.02.17 14:01
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50/50помнят и любят)
08.02.17 14:10
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ЮликонНе загораживай москвичке солнце, неугомонное серое пятно:)
08.02.17 14:13
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50/50ухожу, ухожу)
08.02.17 14:18
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МосквичкаЯ ни одного раза дом не смотрела, впрочем ни одно реалити шоу не смотрела. Видела ее интервью много раз, шикарная дамочка. От крутого парня родила, так что дочь в шоколаде и она прицепом. Красивым и успешным всегда завидуют. 50/50 сплетница какая то базарная, ничего вы загородить не способны, к счастью.
08.02.17 22:25
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