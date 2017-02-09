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Виктория Боня оставила дочь с отцом


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Разрыв с любимым мужчиной - это очень больно. Но Виктория Боня старается справиться с собой. Недавно модель официально объявила о разрыве с Алексом Смерфитом и сейчас старается развеяться. При этом Виктории удалось сохранить теплые отношения с бывшим, и сейчас дочь пары Анджелина живет вместе с папой.

После официального сообщения о разрыве Боня отправилась путешествовать по Европе. Возможно, в скором времени девушка из Монако, где она жила с Алексом, вернется в Москву. Но это в перспективе. Пока Виктория старается развеяться и восстановить душевное равновесие. А заботы о дочери пока взял на себя Смерфит.

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    Стоит ли Виктории вернуться в Москву?
 

«Доча с папой улетели на острова», - ответила Виктория на многочисленные расспросы подписчиков в соцсетях.

Ранее звезда рассказывала, что Смерфит души не чает в наследнице. И тем не менее родители стараются девочку не слишком сильно баловать.

«Анджелина - единственный ребенок в семье. Она постоянно окружена всеобщим вниманием, любовью и лаской. Но я пытаюсь быть строгой с ней. Не всегда, правда, получается, но кто-то же должен! Все остальные члены семьи балуют ее и потакают капризам. Дочка требует много внимания и прекрасно умеет манипулировать родными для достижения своей цели. Она точно знает, на какие "кнопки" нажимать, у кого какие слабости. Например, дочка хочет взять какую-то вещь, Алекс говорит ей: "Нет, нельзя!" В ответ Анджелина смеется и берет то, что ей надо. Обычно на этом все и заканчивается. А когда я говорю: "Анджелина, нет!" - она понимает, что шутки кончились».

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0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2017 Теги: виктория боня

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