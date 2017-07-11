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Малиновская против черного пиара


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В свое время она была секс-символом отечественного телевидения. Потом называла себя «фриком». А теперь Машу Малиновскую заподозрили в баловстве с наркотиками. И некоторые публичные личности даже заговорили о необходимости лечения ведущей.

История Даны Борисовой, которая сейчас проходит курс лечения от наркозависимости в Таиланде, остается одной из самых обсуждаемых. А тем временем Рустам Солнцев заявил, что компанию в реабилитации следовало бы составить Маше Малиновской.

По мнению Рустама, Малиновская увлечена запрещенными препаратами и это видно невооруженным взглядом. И сейчас девушке нужна помощь. Чем быстрее - тем лучше.

Впрочем, сама Маша заботу Солнцева не оценила. «Я не употребляю наркотики, алкоголь, ничего запрещенного законом Российской Федерации! В этом и прикол, что я всегда в нормальном состоянии! Это способ Рустама Солнцева себя распиарить и раскрутить. Его забыли», - заявила ведущая «Комсомольской правде».

Малиновская напомнила, что после ухода из «Дома-2» Рустам показал себя не очень интересным ведущим программы «Ху из Ху». По мнению Маши, шоу пришлось закрыть ввиду того, что ведущие нелицеприятно отзывались о звездах и хамили им в лицо в прямом эфире. «Естественно, к ним ходить никто не стал - и все, на этом программа закончилась», - рассудила девушка.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.07.2017 Теги: маша малиновская

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