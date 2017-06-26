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Солнцев разочаровался в Собчак


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Между Ксенией Собчак и звездами «Дома-2» разгорается громкий скандал. На днях теледива в беседе с журналистом Антоном Красовским нелестно высказалась об Ольге Бузовой и Рустаме Солнцеве. Солнцев поспешил ответить.

Мужчина обратился к Ксении с серьезным вопросом - достигла ли звезда уровня, о котором мечтала? И не следует ли ей успокоиться и прекратить нападки в адрес бывших участников популярного реалити-шоу? «Ксюша, дорогая, любимая, все десять лет я смотрел на тебя с вожделением, ловил каждое твое слово, и мне казалось, что ты - тот человек, который нас куда-то поведет...»

Но сейчас Солнцев очень сильно разочарован. «Ты где-то между Должанским, Венцем и Настасьей Самбурской в своих бесконечных дизайнерских шмотках. Скажи мне, пожалуйста, это то, к чему мы шли? Это действительно то, о чем ты мечтала? Это тот уровень, которого ты достигла и выше не прыгнешь? Ксюш, что-то не то…»

Рустам призывает Ксению одуматься и стать выше. Прекратить провокации с целью дешевого пиара на имени звезд «Дома-2». «Я люблю тебя, пожалуйста, вернись, ты нам всем очень нужна. Обожаю тебя!» - подчеркивает мужчина.

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1 Не нравится 0 Нравится 26.06.2017 Теги: Ксения Собчак

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