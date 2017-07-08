Жуков снял клип в честь жены

Сергей Жуков - большой романтик. И призывает поклонников быть такими же. Специально в честь любимой жены, певицы Регины Бурд, артист снял эффектный черно-белый видеоролик.

Сергей считает себя счастливым мужчиной. Он живет в браке с Региной 10 лет, и за это время у пары не случалось кризисов, по заверениям артиста, их чувства все так же сильны. «Мне посчастливилось в 40 лет осознать то, что с каждым прожитым днем я все больше и больше влюбляюсь в свою жену. Да, так бывает. И это не «бес в ребро». Это любовь!» - уверяет певец.

«Мне ее всегда не хватает. Даже если мы вместе все 24 часа, все равно мне ее мало. Я нахожу все новые и новые грани ее великолепия, грациозности, мудрости, заботы. Я купаюсь в этих ощущениях и абсолютно счастлив с ней и с нашими любимыми детками. Я начал больше писать стихов, песен, наметок. Я снова полон сил и энергии», - хвастается Сергей.

Композицию «Конфета» написал рэпер Lucaveros. Услышав песню, Жуков чуть ли не сразу загорелся идеей сотрудничества. «Он хитмэйкер, и я уверен, его ждет очень большое будущее. Благодаря ему у нас появился живой и честный видеоклип про настоящие чувства, страсть и любовь».

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