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Милявская сняла клип с мужем


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Милявская сняла клип с мужем

Лолита Милявская представляет новый клип. И для артистки этот ролик особый. Над видео поработал супруг Лолы, Дмитрий Иванов. И надо сказать, клип получился нестандартным и в своем роде душевным.

Дмитрий впервые выступил в роли оператора, и Лолита дебютом супруга гордится. «На любые интрижки лучше отвечать творчеством!!)) Представляю Вам первую операторскую работу моего мужа любимого!!! Купили в аэропорту Сиднея камеру и решили снять видео на ремикс песни "Ты мое море", сделанный замечательным диджеем Антонио! Скоро ремикс выложим в iTunes)! Желаю всем хорошего настроения и улыбок, независимо от погоды!!!) Спасибо австралийцам за берег океана на пляже Бонди бич», - написала артистка в соцсетях.

Поклонникам видео пришлось по душе. Они отметили естественность артистки и похвалили за откровенность.

Напомним, в прошлом году Милявская рассказала о проблеме - ее супруг попал в секту. «Это — не что иное, как американская технология, связанная с НЛП и сайентологией, разрушающая мозг сотням приходящих туда людей. За пять дней, пока Дима посещал этот «тренинг», он изменился до неузнаваемости. <...> Из абсолютно теплого человека, которого я семь лет люблю, он превратился в холодного, рассудительного мужчину», - жаловалась звезда. К счастью, артистка вовремя спохватилась и уговорила мужа пройти курс психотерапии.

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0 Не нравится 0 Нравится 16.06.2017 Теги: Лолита Милявская

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