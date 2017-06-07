Вера Брежнева показала близость

Вера Брежнева не из тех, кто жалуется на жизнь и исполняет печальные композиции. Бывшая солистка «ВИА Гры» старается быть оптимисткой и создавать атмосферу позитива. На днях Брежнева представила очередной клип для поднятия настроения.

Ролик на песню «Близкие люди» снял известный режиссер Алан Бадоев. Съемки видео проходили в Восточной Европе в прошлом месяце. В то время погода не баловала, и Брежневой пришлось сниматься в легком летнем платье на улице при температуре +1°С (по сюжету звезда прогуливалась по городу, делясь позитивом с окружающими). Но Вера не жаловалась.

Непростым испытанием для артистки стала и съемка сцены, в которой Брежнева в обуви на каблуках запрыгивает в трамвай на ходу. И это Вера выдержала.

«Этот клип - послание, нет, скорее, напоминание простой истины, что все мы похожи, - поясняет артистка. - Даже у не похожих с виду людей порой бывает гораздо больше общего, чем может показаться. Взглянув на мир через призму этого видео, вы увидите планету, населенную друзьями».

Поклонники от видео в восторге: «Потрясающая Вера!! Как всегда завораживаете...», «Клип - супер!!! И образ такой летний, просто супер!», «Легкая, воздушная, ветерку послушная», «Шикарный клип. Много энергии и любви».

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