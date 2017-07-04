Развод оказался прибыльным для Бузовой

Она очень болезненно переживала развод. Но нет худа без добра. За полгода, которые Ольга Бузова провела в статусе разведенной девушки, звезда заработала довольно приличные деньги.

После разрыва с Дмитрием Тарасовым Бузова не раз жаловалась на то, что муж выгнал ее из дома и она фактически осталась без жилья. Но свое положение девушка поправила довольно быстро. Ольга активно проводит рекламные кампании в Insta и, по подсчетам Starhit, за последние полгода заработала около 20 миллионов рублей.

Есть даже информация, что, по сравнению с прошлым годом, цены на рекламу в Insta звезды выросли более чем вдвое (с 120 тысяч до 250 тысяч рублей). Бузова также активно выступает на корпоративах, и несмотря на то, что репертуар у нее пока довольно скромный, приглашение девушки считается достаточно дорогим удовольствием - около полутора миллионов рублей.

Кстати, по мнению светских обозревателей, именно мелодраматичная история развода звезды подняла рейтинги популярности артистки до небес.

Правда, квартиру в Москве Бузова до сих пор не купила - у нее слишком большие расходы. Но не исключено, что к концу года знаменитость озаботится этим вопросом и станет владелицей столичной недвижимости.

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