«Самый красивый преступник» отбил подругу у Роберто Кавалли

Джереми Микс (Jeremy Meeks), похоже, взялся за старое. Парень, известный как «самый красивый преступник», обвиняется в обольщении подруги дизайнера Роберто Кавалли (Robert Cavalli). Причем сам Микс женат.

На прошлой неделе Джереми был замечен в Турции, в компании дочери владельца TopShop Филиппа Грина Хлои. Сама Хлоя опубликовала в Insta несколько совместных снимков с красавцем, а кроме того, их видели целующимися на яхте. Причем якобы девушка и мужчина даже не старались скрыть страсть.

Но дело в том, что Микс официально женат. Хотя, как заметили журналисты, недавно мужчина удалил снимки супруги из соцсетей. А мисс Грин в последнее время встречалась с Кавалли. Причем Джереми, Хлои и Роберто в мае вместе развлекались на кинофестивале в Каннах.

Микса обвинили в том, что он «украл подругу Кавалли». Парень ситуацию не комментирует, но возможность комментирования в соцсетях отключил. Грин и итальянский модельер также предпочитают не обсуждать возможный любовный треугольник.

Напомним, Микс стал известен в 2014 году после публикации его фото в аккаунте полиции Калифорнии. Парень некоторое время находился в тюрьме, а выйдя из исправительного учреждения, подписал контракт с модельным агентством White Cross Management и сейчас считается успешным манекенщиком.

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