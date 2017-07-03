Джанлука Вакки похвастался телом

Он стал звездой соцсетей благодаря своему фонтанирующему позитиву. И прекрасному телу. Танцующий миллионер Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) не сдает позиций. На днях мужчина покорил горячих красоток Майами.

Публикация от Gianluca Vacchi Ⓜ️ (@gianlucavacchi_fanclub) Июл 2 2017 в 3:34 PDT

Итальянский мачо на выходных развлекался на одном из пляжей Майами. И хотя 49-летний мужчина часто публикует свои снимки в Instagram, папарацци не устояли перед соблазном сделать несколько его снимков в белых плавках, отлично подчеркивающих средиземноморский загар и нательную роспись звезды. Поклонники Вакки в восхищении.

Судя по фотографиям, танцующий миллионер все в такой же прекрасной форме.

Публикация от 🌟MI FAMOSO FAVORITO 🌟 (@mifamosofavoritoo) Июл 2 2017 в 1:08 PDT

Сам Джанлука ранее так описывал секрет своего постоянного позитива: «Жизнь для меня - ирония. Я по природе своей шутник, меня не нужно принимать всерьез. Для того чтобы жить хорошо, нужно делать все, чтобы обеспечить легкость. Важно танцевать. Нужно иметь настрой, заряд».

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 2 2017 в 5:56 PDT

Кстати, несколько недель назад Вакки приезжал в Москву. Горячий итальянец выступил в роли диджея на вечеринке в честь открытия летнего сезона в Novikov Group и дал DJ-сет для гостей. Публика была в восторге.

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