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Джанлука Вакки похвастался телом


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Он стал звездой соцсетей благодаря своему фонтанирующему позитиву. И прекрасному телу. Танцующий миллионер Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) не сдает позиций. На днях мужчина покорил горячих красоток Майами.

 

Итальянский мачо на выходных развлекался на одном из пляжей Майами. И хотя 49-летний мужчина часто публикует свои снимки в Instagram, папарацци не устояли перед соблазном сделать несколько его снимков в белых плавках, отлично подчеркивающих средиземноморский загар и нательную роспись звезды. Поклонники Вакки в восхищении.

Судя по фотографиям, танцующий миллионер все в такой же прекрасной форме.

 

Сам Джанлука ранее так описывал секрет своего постоянного позитива: «Жизнь для меня - ирония. Я по природе своей шутник, меня не нужно принимать всерьез. Для того чтобы жить хорошо, нужно делать все, чтобы обеспечить легкость. Важно танцевать. Нужно иметь настрой, заряд».

Кстати, несколько недель назад Вакки приезжал в Москву. Горячий итальянец выступил в роли диджея на вечеринке в честь открытия летнего сезона в Novikov Group и дал DJ-сет для гостей. Публика была в восторге.

Ранее мы писали:

Жена танцующего миллионера: «У него молодое тело». История любви Джанлуки Вакки и его супруги Джорджии.

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0 Не нравится 2 Нравится 03.07.2017 Теги: Джанлука Вакки

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