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Максакова назвала подозреваемых в убийстве мужа


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После убийства Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что не вернется в Россию, пока не будут найдены убийцы. А теперь артистка поделилась своими подозрениями. По мнению Марии, преступление было совершено криминальными авторитетами, а версию о «следе Кремля» не поддерживает.

Вдова дала новое интервью телеканалу «Дождь», в котором довольно обстоятельно обсудила возможных подозреваемых. Ранее Максакова считала заказчиком экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ.

Теперь Мария полагает, что след идет к российским криминальным авторитетам, которым покровительствует ФСБ. По версии артистки, криминальные структуры сделали спецслужбам «подарок» (уничтожение Вороненкова). «Путину не нужно было это убийство», - уверена Максакова.

Сейчас убийство Вороненкова ведется следователями в Киеве, и пока они отказываются от комментариев. Уточняется, что сразу же после убийства советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что преступление было совершено по заказу Кремля. По некоторым данным, на данный момент в деле фигурируют три человека.

Ранее мы писали: 

Максакова представила младшего сына. Годовалый Ваня стал героем светской хроники.

Мария Максакова: «Сильные, умные, успешные должны держаться вместе». Певица рассказала о силе воли.

Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.



0 Не нравится 0 Нравится 30.06.2017 Теги: Мария Максакова

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Обсуждение 2  

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  • Ксю
    Невзрачный проворовавщийся депутатик..Никакой , ничего не сделавгий для России...зачем он Путину вообще. Тем более Путин глубоко не уважает предателей Родины. Любой Родины...Так грязь под ногтями.... Было бы шиком подвязать его к громким именам...Удачи ей! Что там с гуманитарной местью?)
    		 30.06.17 14:06
         
    2
         
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  • Сима
    А спецслужбам зачем его убийство? Понимаю, что в ее глазах это делает его более многозначительным. Но реальность другая.
    		30.06.17 12:41
         
    1
         
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