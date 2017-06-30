Максакова назвала подозреваемых в убийстве мужа
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После убийства Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что не вернется в Россию, пока не будут найдены убийцы. А теперь артистка поделилась своими подозрениями. По мнению Марии, преступление было совершено криминальными авторитетами, а версию о «следе Кремля» не поддерживает.
Вдова дала новое интервью телеканалу «Дождь», в котором довольно обстоятельно обсудила возможных подозреваемых. Ранее Максакова считала заказчиком экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ.
Теперь Мария полагает, что след идет к российским криминальным авторитетам, которым покровительствует ФСБ. По версии артистки, криминальные структуры сделали спецслужбам «подарок» (уничтожение Вороненкова). «Путину не нужно было это убийство», - уверена Максакова.
Сейчас убийство Вороненкова ведется следователями в Киеве, и пока они отказываются от комментариев. Уточняется, что сразу же после убийства советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что преступление было совершено по заказу Кремля. По некоторым данным, на данный момент в деле фигурируют три человека.
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Мария Максакова: «Сильные, умные, успешные должны держаться вместе». Певица рассказала о силе воли.
Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.
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Обсуждение 2
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КсюНевзрачный проворовавщийся депутатик..Никакой , ничего не сделавгий для России...зачем он Путину вообще. Тем более Путин глубоко не уважает предателей Родины. Любой Родины...Так грязь под ногтями.... Было бы шиком подвязать его к громким именам...Удачи ей! Что там с гуманитарной местью?)
30.06.17 14:06
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СимаА спецслужбам зачем его убийство? Понимаю, что в ее глазах это делает его более многозначительным. Но реальность другая.
30.06.17 12:41