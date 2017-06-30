Максакова назвала подозреваемых в убийстве мужа

После убийства Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что не вернется в Россию, пока не будут найдены убийцы. А теперь артистка поделилась своими подозрениями. По мнению Марии, преступление было совершено криминальными авторитетами, а версию о «следе Кремля» не поддерживает.

Вдова дала новое интервью телеканалу «Дождь», в котором довольно обстоятельно обсудила возможных подозреваемых. Ранее Максакова считала заказчиком экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ.

Теперь Мария полагает, что след идет к российским криминальным авторитетам, которым покровительствует ФСБ. По версии артистки, криминальные структуры сделали спецслужбам «подарок» (уничтожение Вороненкова). «Путину не нужно было это убийство», - уверена Максакова.

Сейчас убийство Вороненкова ведется следователями в Киеве, и пока они отказываются от комментариев. Уточняется, что сразу же после убийства советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что преступление было совершено по заказу Кремля. По некоторым данным, на данный момент в деле фигурируют три человека.

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