Бурак Озчивит женился

В Стамбуле вчера состоялось главное торжество лета для турецкого кино. В одном из особняков прошло бракосочетание актера Бурака Озчивита и его возлюбленной, актрисы Фахрие Эвджен. Что любопытно: ходили слухи о попытках Виктории Бони расстроить свадьбу.

Бурак Озчивит известен широкой публике по сериалам «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая». В последнем снималась и Эвджен. Роман актеров завязался после окончания съемок сериала в 2015 году. В конце прошлого года артисты официально объявили о помолвке.

Однако в мае появились сообщения о конфликте. Якобы Фахрие заметила многочисленные комплименты Бураку от Виктории Бони в Insta. Российская звезда не стеснялась выражать восхищение и писала комментарии вроде: «Ты в отличной форме, мой мужчина!» По некоторым данным, турецкая актриса была в ярости, даже готовилась разорвать помолвку. Впрочем, до крайних мер не дошло.

Между прочим, в одном из интервью Озчивит высказал мнение о том, что современные технологии убивают любовь. «Для любви важно терпение, а сейчас о нем не может быть и речи. Интернет, телефоны и другие вещи изменили даже эту сторону нашей жизни».

Ранее мы писали:

Виктория Боня взбесила турецкую актрису. Ведущая делает комплименты звезде сериала «Великолепный век».

Летиция Каста вышла замуж за Луи Гарреля. Пара провела свадьбу на Корсике.

Максаковой предсказывают скорое замужество. Певице не грозит долгое одиночество.