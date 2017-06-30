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Бурак Озчивит женился


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В Стамбуле вчера состоялось главное торжество лета для турецкого кино. В одном из особняков прошло бракосочетание актера Бурака Озчивита и его возлюбленной, актрисы Фахрие Эвджен. Что любопытно: ходили слухи о попытках Виктории Бони расстроить свадьбу.

Бурак Озчивит известен широкой публике по сериалам «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая». В последнем снималась и Эвджен. Роман актеров завязался после окончания съемок сериала в 2015 году. В конце прошлого года артисты официально объявили о помолвке.

Однако в мае появились сообщения о конфликте. Якобы Фахрие заметила многочисленные комплименты Бураку от Виктории Бони в Insta. Российская звезда не стеснялась выражать восхищение и писала комментарии вроде: «Ты в отличной форме, мой мужчина!» По некоторым данным, турецкая актриса была в ярости, даже готовилась разорвать помолвку. Впрочем, до крайних мер не дошло.

Между прочим, в одном из интервью Озчивит высказал мнение о том, что современные технологии убивают любовь. «Для любви важно терпение, а сейчас о нем не может быть и речи. Интернет, телефоны и другие вещи изменили даже эту сторону нашей жизни».

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0 Не нравится 0 Нравится 30.06.2017 Теги: Бурак Озчивит

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