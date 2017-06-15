Максаковой предсказывают скорое замужество

Мария Максакова пытается смириться со своим вдовством. Артистка постепенно приходит в себя после трагической смерти мужа, сейчас она посещает различные мероприятия, принимает участие в концертах. Многие отмечают, что сейчас Мария даже стала выглядеть лучше. А некоторые предсказывают, что в недалеком будущем в жизни артистки появится интересный мужчина.

На днях в Сети появились слухи о том, что в Тель-Авиве был замечен мужчина, очень похожий на покойного мужа Максаковой Дениса Вороненкова. Мария подобные домыслы обсуждать наотрез отказалась.

Тем временем журналисты Dni.ru решили прояснить ситуацию с помощью ясновидящей Галины Янко. Дама заверила прессу, что Вороненков все же в мире ином. А Максаковой предсказала счастье в личной жизни. «Вижу, что она переедет жить за границу и впоследствии выйдет замуж. Могу сказать, что линия жизни у нее длинная, и поводов для волнения нет. Значительное время она потратит на оформление каких-то документов и на решение вопросов, связанных с погибшим мужем».

Ясновидящая обмолвилась, что незадолго до смерти Вороненкова страсть между ним и Максаковой пошла на убыль. «Большой любви в последнее время я между ними не увидела. Пару связывали больше дружеские и родственные отношения до гибели Вороненкова».

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