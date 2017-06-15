 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Максаковой предсказывают скорое замужество


1 2

Мария Максакова пытается смириться со своим вдовством. Артистка постепенно приходит в себя после трагической смерти мужа, сейчас она посещает различные мероприятия, принимает участие в концертах. Многие отмечают, что сейчас Мария даже стала выглядеть лучше. А некоторые предсказывают, что в недалеком будущем в жизни артистки появится интересный мужчина.

На днях в Сети появились слухи о том, что в Тель-Авиве был замечен мужчина, очень похожий на покойного мужа Максаковой Дениса Вороненкова. Мария подобные домыслы обсуждать наотрез отказалась.

Тем временем журналисты Dni.ru решили прояснить ситуацию с помощью ясновидящей Галины Янко. Дама заверила прессу, что Вороненков все же в мире ином. А Максаковой предсказала счастье в личной жизни. «Вижу, что она переедет жить за границу и впоследствии выйдет замуж. Могу сказать, что линия жизни у нее длинная, и поводов для волнения нет. Значительное время она потратит на оформление каких-то документов и на решение вопросов, связанных с погибшим мужем».

Ясновидящая обмолвилась, что незадолго до смерти Вороненкова страсть между ним и Максаковой пошла на убыль. «Большой любви в последнее время я между ними не увидела. Пару связывали больше дружеские и родственные отношения до гибели Вороненкова».

Ранее мы писали: 

Божена Рынска высказалась о вдовстве Максаковой. Колумнистка заметила нехорошую динамику в жизни певицы.​

Мария Максакова: «Сильные, умные, успешные должны держаться вместе». Певица рассказала о силе воли.

Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.



2 Не нравится 1 Нравится 15.06.2017 Теги: Мария Максакова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору