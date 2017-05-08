Виктория Боня взбесила турецкую актрису

Виктория Боня не из тех, кто долго мучается от одиночества. Девушка уже не раз намекала на то, что в ее жизни есть некий весьма интересный мужчина. Однако это не мешает Виктории делать комплименты горячим звездным парням.

Как рапортуют таблоиды, недавно турецкая актриса Фахрие Эвджен была доведена до бешенства благодаря Боне. Виктория сделала несколько комплиментов герою сериала «Великолепный век» Бураку Озчивиту в соцсетях. Россиянка отметила, что у Бурака потрясающие глаза, поставила фотографиям артиста несколько лайков.

Это заметила невеста Озчивита Эвджен. По слухам, Фахрие была сильно недовольна и закатила жениху сцену ревности. Впрочем, пока актер не стал блокировать Боню, так что, возможно, слухи несколько преувеличены. Как уточняется, 29 июня в Стамбуле пройдет свадьба турецких актеров. Бурак сделал предложение любимой в свой день рождения, преподнеся девушке роскошное кольцо.

Кстати, Боня — большая поклонница сериала «Великолепный век». В прошлом году Виктория опубликовала в соцсетях совместное фото с Мерьем Узерли. Боня встретила актрису во время отдыха в Сен-Тропе.

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