 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Виктория Боня взбесила турецкую актрису


3 3

Виктория Боня не из тех, кто долго мучается от одиночества. Девушка уже не раз намекала на то, что в ее жизни есть некий весьма интересный мужчина. Однако это не мешает Виктории делать комплименты горячим звездным парням.

Как рапортуют таблоиды, недавно турецкая актриса Фахрие Эвджен была доведена до бешенства благодаря Боне. Виктория сделала несколько комплиментов герою сериала «Великолепный век» Бураку Озчивиту в соцсетях. Россиянка отметила, что у Бурака потрясающие глаза, поставила фотографиям артиста несколько лайков.

Это заметила невеста Озчивита Эвджен. По слухам, Фахрие была сильно недовольна и закатила жениху сцену ревности. Впрочем, пока актер не стал блокировать Боню, так что, возможно, слухи несколько преувеличены. Как уточняется, 29 июня в Стамбуле пройдет свадьба турецких актеров. Бурак сделал предложение любимой в свой день рождения, преподнеся девушке роскошное кольцо.

Кстати, Боня — большая поклонница сериала «Великолепный век». В прошлом году Виктория опубликовала в соцсетях совместное фото с Мерьем Узерли. Боня встретила актрису во время отдыха в Сен-Тропе.

Ранее мы писали: 

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​

 



3 Не нравится 3 Нравится 08.05.2017 Теги: виктория боня

Читайте также

 

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору