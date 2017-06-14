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Летиция Каста вышла замуж за Луи Гарреля


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Поздравляем очаровательную Летицию (Laetitia Casta)! Топ-модель и актриса теперь замужняя женщина. Как стало известно, на днях Летиция Каста тайно сочеталась браком со своим возлюбленным, французским актером Луи Гаррелем (Louis Garrel).

По информации итальянских изданий, свадьба звезд прошла на выходных на Корсике, на пляже Лумино, в родном городе невесты. Бракосочетание проводилось в соответствии с итальянскими традициями: душевная атмосфера, веселые танцы. На торжестве было около сорока гостей, включая мэра города.

Для Луи и Летиции брак стал первым. Пара встречалась на протяжении пяти лет. В прошлом году Каста обмолвилась, что рядом с Гаррелем чувствует себя любимой и совершенно счастливой женщиной. И похвасталась полной гармонией в сексе. «С ним я никогда не имитирую оргазм», - сказала звезда.

Кстати, Летиция совершенно не переживает по поводу возраста: «Я не боюсь стареть. В 20 лет я совершенно не понимала, чего хочу от жизни, а теперь знаю себя. Мне кажется, мы пришли к чему-то ужасному: люди пытаются достичь идеала, которого не бывает! А нужно принимать себя таким, какой ты есть и как выглядишь. Уверена, любая из нас может быть красивой и в 20, и в 30, и в 40, и в 50, просто по‑разному».

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0 Не нравится 1 Нравится 14.06.2017 Теги: Летиция Каста

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