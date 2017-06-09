Современные девушки нередко живут в нескольких мирах - виртуальном и реальном. И пока не совсем понятно, какой из них лучше. Ксения Собчак, к примеру, полагает, что благодаря соцсетям можно создать любую реальность на свой вкус. И это как минимум забавно.

Миллионы девушек и парней ежедневно постят в Insta десятки фото, выставляя жизнь напоказ. Но становятся ли они от этого счастливее? Ксения решила в очередной раз пошутить на довольно острую тему.

«Великая сила - Instagram. Ты волен создать любую реальность, и именно она станет единственно истинной для сотни знакомых и незнакомых людей. Можешь слать фото из любых географических точек, сидя на самом деле дома с книжкой, можешь заходить в фитнес для селфи, а потом жрать гамбургеры вместо тренировки, можешь даже дружить с одними, а постить дружбу с другими, можешь менять наряды как перчатки и иметь пустой гардероб», - рассуждает звезда.

По мнению Ксении, не менее важным оказывается и то, что человек предпочитает не выставлять в соцсетях. «И люди начинают "считывать" эту информацию тоже как единственно верную. Не постишь фоточки котят и детей? Вывод тут только один - значит, их у тебя нет! И работы нет - раз фото из путешествий. Логично же!!! А вот очки с капелькой есть - видим!»

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