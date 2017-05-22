Собчак против «Анджелин Джоли»
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Телеведущая Ксения Собчак считается девушкой стильной. А что касается красоты... Сама Ксения полагает, что уверенность в себе гораздо важнее идеального носа и правильного овала лица. И на днях Собчак обсудила этот вопрос в соцсетях.
На выходных Собчак опубликовала фото, на котором запечатлена без макияжа, на отдыхе. Подписчики отреагировали неоднозначно, многие нелестно прошлись по поводу внешности Ксении. В конце концов, Собчак не выдержала.
Она опубликовала символичный снимок, на котором запечатлена лежащей на животе, и подчеркнула, что сексуальная привлекательность - это не размер губ.
«Выставила себя без макияжа, и понеслось дерьмо по трубам красавиц "Инстаграма". Чтобы поток был неиссякаем, признаюсь: я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот:). Ведь сексуальная привлекательность - это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, Тильда Суинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом».
Ранее мы писали:
Собчак показала интим. Звезда снялась в провокационной рекламе.Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.
Ксения Собчак против Шариковых. Звезда порассуждала о бестактности.
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Обсуждение 8
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Ага, нос себе сделала и зубы и т д А теперь можно порассуждать о красоте.
23.05.17 08:43
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KoshkaИз естественного там остался только целлюлит, ну да и ладно.
23.05.17 06:11
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Сергос Воликие лужиЕсли бы не ПАПИНА ФАМИЛИЯ. девочка и в пивном ларьке бы не работала. С Джоли равняется......а что б с НЕФФЕРТИТИ не сравниться?? Вот у любого мера города и губернатора их дочери тожн всего добьются сами! Вот и стас ПЬЕХ (не БРОНЕВИЦКИЙ! или его -его бабушка родила от того и фамилия) тож ну очень одарённый мальчик и такой целеустремлёный поставил цель- любой ценой стать участнтком теле проэкта- "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ!" и стал -участником, но даже до рервого голосования не продержался! сбежал!!! ушлёпок, но на ТВ рассуждает о проблемах, член ЖЮРИ и прочее -прочее... да если б война, предателем враз стал бы а потом как рассказывал как тяжело и невыносимо больно за РОДИНУ! У всех артистов ,певцов, модельеров, такие гениальные дети- поголовно. А вот у физиков, матиматиков, генеральных конструкторов, ну, что- то не очень. отчего так? Скажите мне кумиры Ксюхи.
23.05.17 01:37
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АняМне кажется. что Ксения нашла свое дело по жизни. Пластика, мода, выставление попы в сети и разборки с" силиконками" . Это как то все противоречиво то она с Аж всей Православной Церковью воюет, то Путину вопросы - исповедь задает, то в политику лезет.... Вот про силикон - дело!
22.05.17 17:46
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50/50угу, а сама делала нос, губы)) а лучше бы глаза поправила))
22.05.17 17:05
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ПрелестьРехнулась уже, красавица :-D
22.05.17 16:22
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Micha PiterИ это говорит человек, который неоднократно обращался к пластике :)
22.05.17 15:07