Собчак против «Анджелин Джоли»

Телеведущая Ксения Собчак считается девушкой стильной. А что касается красоты... Сама Ксения полагает, что уверенность в себе гораздо важнее идеального носа и правильного овала лица. И на днях Собчак обсудила этот вопрос в соцсетях.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 21 2017 в 3:03 PDT

На выходных Собчак опубликовала фото, на котором запечатлена без макияжа, на отдыхе. Подписчики отреагировали неоднозначно, многие нелестно прошлись по поводу внешности Ксении. В конце концов, Собчак не выдержала.

Она опубликовала символичный снимок, на котором запечатлена лежащей на животе, и подчеркнула, что сексуальная привлекательность - это не размер губ.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 21 2017 в 4:51 PDT

«Выставила себя без макияжа, и понеслось дерьмо по трубам красавиц "Инстаграма". Чтобы поток был неиссякаем, признаюсь: я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот:). Ведь сексуальная привлекательность - это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, Тильда Суинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды "Анджелин Джоли" разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом».

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