 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ушел Алексей Баталов


0 0

Не стало одного из самых любимых актеров культовой ленты «Москва слезам не верит». Сегодня утром в одной из московских клиник скончался народный артист СССР и РСФСР Алексей Баталов.

В январе с Алексеем Владимировичем случилось несчастье - артист повредил шейку бедра, врачи диагностировали перелом. В феврале была проведена операция. Последние несколько месяцев артист находился в больнице. Вчера, 14 июня, к актеру был приглашен священник, который провел причащение. В 6 часов утра Баталов скончался.

Алексей Баталов дебютировал в кино в 1944 году. В 1950 году окончил Школу-студию МХАТ имени Немировича-Данченко, после чего стал актером Центрального театра Советской Армии. Он снялся примерно в 50 картинах, большинство которых считаются шедеврами советского кино: «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Чисто английское убийство», «Дама с собачкой».

Баталов также выступил режиссером на съемках лент «Три Толстяка» и «Шинель».

Сам Алексей Владимирович не раз подчеркивал, что является человеком дела: «Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай».

Ранее мы писали:

Андрей Разин потерял сына. Продюсер в трауре.

Похороны Джорджа Майкла провели ночью. Со дня смерти артиста прошло более трех месяцев.​

Скончался Алексей Жарков. Известный артист ушел на 69-м году жизни.​

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 15.06.2017 Теги: Алексей Баталов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору