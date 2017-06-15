Ушел Алексей Баталов

Не стало одного из самых любимых актеров культовой ленты «Москва слезам не верит». Сегодня утром в одной из московских клиник скончался народный артист СССР и РСФСР Алексей Баталов.

В январе с Алексеем Владимировичем случилось несчастье - артист повредил шейку бедра, врачи диагностировали перелом. В феврале была проведена операция. Последние несколько месяцев артист находился в больнице. Вчера, 14 июня, к актеру был приглашен священник, который провел причащение. В 6 часов утра Баталов скончался.

Алексей Баталов дебютировал в кино в 1944 году. В 1950 году окончил Школу-студию МХАТ имени Немировича-Данченко, после чего стал актером Центрального театра Советской Армии. Он снялся примерно в 50 картинах, большинство которых считаются шедеврами советского кино: «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Чисто английское убийство», «Дама с собачкой».

Баталов также выступил режиссером на съемках лент «Три Толстяка» и «Шинель».

Сам Алексей Владимирович не раз подчеркивал, что является человеком дела: «Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай».

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Источник фото: Globallookpress.com