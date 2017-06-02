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Дана Борисова боится унижения


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Дана Борисова продолжает лечение в реабилитационном центре. Ведущая борется с наркозависимостью, и уже можно говорить о некотором успехе. Но от страхов Дана пока не избавилась. Девушка опасается, что восстановить репутацию ей не удастся.

 

В мае Борисову хитростью отправили на лечение в Таиланд. Первые недели девушке было непросто, но сейчас ее состояние здоровья улучшается. Но нехорошие мысли все еще преследуют ведущую. В Сети появилось видео, в котором Дана рассуждает о будущем, о религии.

По словам Борисовой, она задумалась об уходе в монастырь. «Зашла в церковь. Первое, о чем я подумала: как спокойно, как чисто, как красиво. Вот бы остаться навсегда. Просто я представляю все те унижения, оскорбления, это клеймо, которое останется навсегда со мной - "наркоманка"», - цитирует Дану Starhit.

Ранее появилась информация о том, что по прохождении курса лечения и возвращении в Москву Дана может получить неплохой контракт на телевидении. Борисова старается работать над собой и уверяет, что постарается сделать все возможное, чтобы вернуть дочь Полину и создать для нее нормальные условия.

Ранее мы писали:

Борисова рассказала о конфликте с матерью. Мать звезды ранее сообщила о наркозависимости Даны.

Дане Борисовой оплатили лечение. Первый канал постарался.

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.



0 Не нравится 0 Нравится 02.06.2017 Теги: Дана Борисова

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