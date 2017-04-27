Дане Борисовой оплатили лечение

Ведущая Дана Борисова переживает тяжелый период. По словам матери звезды, Дана страдает от алкоголизма и наркозависимости. Женщина пыталась уговорить дочь пройти курс лечения, но Борисова не прошла его до конца. Теперь ведущая получила еще один шанс избавиться от пагубной зависимости.

​

Первый канал выделил средства на оплату курса реабилитации Даны. Об этом сообщил певец Прохор Шаляпин. «Канал оплатил лечение, это на первое время около миллиона рублей. Так что пока вы привыкаете – мы действуем конкретно», — цитируют артиста Dni.ru.

Тем временем сама Борисова опубликовала в Insta два сообщения. И судя по тексту, Дана в смятении.

«Сегодня ночью заявились #андреймалахов #прохоршаляпин #ленаворобей и @lera_tuvina с букетом, так и не поняла, что они хотели, не открывала им полчаса, потом сказала идти спать».

«Они пришли ещё раз!!! Я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Мы уже в Шереметьево, у меня билет на Самуи, так что Таиланд привет. Представляете, рейтинги показали,что по рейтингам среди простых людей я впереди многих и многих ведущих. Мы будем снимать новый проект для #первыйканал #первый #тающиенаглазах. Сегодня Андрюша сам позвонит Максиму (бывший гражданский муж Даны), и, думаю, скоро она (дочь Полина) вернется ко мне».

Ранее мы писали:

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​

Дану Борисову оклеветали. Ведущая опровергла сплетни об увлечении алкоголем.

Дана Борисова: «Жить со мной невыносимо». Ведущая разводится.