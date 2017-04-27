Дане Борисовой оплатили лечение
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Ведущая Дана Борисова переживает тяжелый период. По словам матери звезды, Дана страдает от алкоголизма и наркозависимости. Женщина пыталась уговорить дочь пройти курс лечения, но Борисова не прошла его до конца. Теперь ведущая получила еще один шанс избавиться от пагубной зависимости.
Первый канал выделил средства на оплату курса реабилитации Даны. Об этом сообщил певец Прохор Шаляпин. «Канал оплатил лечение, это на первое время около миллиона рублей. Так что пока вы привыкаете – мы действуем конкретно», — цитируют артиста Dni.ru.
Тем временем сама Борисова опубликовала в Insta два сообщения. И судя по тексту, Дана в смятении.
«Сегодня ночью заявились #андреймалахов #прохоршаляпин #ленаворобей и @lera_tuvina с букетом, так и не поняла, что они хотели, не открывала им полчаса, потом сказала идти спать».
«Они пришли ещё раз!!! Я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Мы уже в Шереметьево, у меня билет на Самуи, так что Таиланд привет. Представляете, рейтинги показали,что по рейтингам среди простых людей я впереди многих и многих ведущих. Мы будем снимать новый проект для #первыйканал #первый #тающиенаглазах. Сегодня Андрюша сам позвонит Максиму (бывший гражданский муж Даны), и, думаю, скоро она (дочь Полина) вернется ко мне».
Ранее мы писали:
Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.
Дану Борисову оклеветали. Ведущая опровергла сплетни об увлечении алкоголем.
Дана Борисова: «Жить со мной невыносимо». Ведущая разводится.
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Обсуждение 4
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luna Уфадавайте всем наркоманам собирать!!!!!!! они сами хотят кайфовать, так пусть.... лучше поможем бедным и больным
28.04.17 07:33
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ПрелестьХорошо когда на работе сплоченный коллектив. Респект.
27.04.17 21:22
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50/50лучше бы детям что-то собрали, чесслово. а эта звезда то пьет, то нюхает, она вообще-то всегда не плохо зарабатывала, оплачивала бы сама..так нет, даже лечиться не хочет. даже отъём дочери не помог. дурища
27.04.17 20:22
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Masha NYЖалко женщину. Родная мать и первый канал опазорили её на все страну. Если бы действительно хотели помочь, то могли сделать это приватно. А мама её тиран! Вообщем удачи Дане!
27.04.17 19:19