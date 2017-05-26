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История Дианы Шурыгиной - пиар?


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Скандал вокруг Дианы Шурыгиной не утихает. Девушка с родителями уже вернулась в родной Ульяновск из Москвы, но сейчас появилась информация о том, что история Дианы - всего лишь тщательно продуманный сценарий.

Одна из популярных блогеров заявила, что над историей Дианы тщательно поработали сценаристы ток-шоу «Пусть говорят». Андрей Малахов не спешит с комментариями, но вместо шоумена высказался общественный деятель Павел Пятницкий, принимавший участие в съемках программы с участием Шурыгиной.

«Есть уголовное дело. Семенов сидит в колонии. Какой же это вымысел? Я много лет хожу на программу "Путь говорят" и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что все эти истории имеют место быть», - цитируют Пятницкого Dni.ru.

Мужчина уточнил, что Сергей Семенов, которого Диана обвинила в изнасиловании, действительно отбывает наказание в колонии. «Те, кто распространяет подобные сведения в интернете, просто выражают свое предположение и хотят выдать его за истину. А я вам говорю, что истиной они не являются».

Напомним, недавно мама Шурыгиной пожаловалась в соцсетях на травлю. «Приобретенная, скажем так, слава привлекла к нам много хороших людей под видом помощи желающих на нас заработать. И вот итог - наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши, типа, гонорары подсчитывались всеми кому не лень. Лишний раз на улицу выходить страшно», - писала женщина.

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0 Не нравится 1 Нравится 26.05.2017 Теги: Диана Шурыгина

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Обсуждение 1  

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    		 27.05.17 08:31
         
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