История Дианы Шурыгиной - пиар?

Скандал вокруг Дианы Шурыгиной не утихает. Девушка с родителями уже вернулась в родной Ульяновск из Москвы, но сейчас появилась информация о том, что история Дианы - всего лишь тщательно продуманный сценарий.

Одна из популярных блогеров заявила, что над историей Дианы тщательно поработали сценаристы ток-шоу «Пусть говорят». Андрей Малахов не спешит с комментариями, но вместо шоумена высказался общественный деятель Павел Пятницкий, принимавший участие в съемках программы с участием Шурыгиной.

«Есть уголовное дело. Семенов сидит в колонии. Какой же это вымысел? Я много лет хожу на программу "Путь говорят" и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что все эти истории имеют место быть», - цитируют Пятницкого Dni.ru.

Мужчина уточнил, что Сергей Семенов, которого Диана обвинила в изнасиловании, действительно отбывает наказание в колонии. «Те, кто распространяет подобные сведения в интернете, просто выражают свое предположение и хотят выдать его за истину. А я вам говорю, что истиной они не являются».

Напомним, недавно мама Шурыгиной пожаловалась в соцсетях на травлю. «Приобретенная, скажем так, слава привлекла к нам много хороших людей под видом помощи желающих на нас заработать. И вот итог - наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши, типа, гонорары подсчитывались всеми кому не лень. Лишний раз на улицу выходить страшно», - писала женщина.

Ранее мы писали:

Диана Шурыгина заинтересовала олигархов. Девушку приглашают в Куршавель.

Бородина против Шурыгиной. Ведущая не одобряет подобный пиар.