Максакова устала от Садальского

Мария Максакова снимает траур и возвращается к трудовым будням. Пока певица не планирует возвращаться в Россию, предпочитая жить в Киеве. Как рассказала дама, она работает над книгой для детей и готовится возобновить выступления. И в принципе дела у Максаковой идут неплохо, вот только Станислав Садальский действует ей на нервы.

Недавно у Марии состоялся довольно резкий разговор с Садальским в ходе ток-шоу «Пусть говорят». Теперь в интервью Константину Дорошенко и Дмитрию Терешкову Максакова заявила, что ей совершенно не хочется общаться с приятелем своей матери Людмилы Максаковой.

По мнению Марии, Садальский обожает провокации. «В его природе есть что-то, как сказать, какая-то ненормальность. Он ее очень хорошо умудряется конвертировать в такую специфическую известность почти маргинального толка. Он же известен тем, что ведет блог. Как магнит, он собирает вокруг себя странную аудиторию… Я имею в виду, что он нарабатывает свою популярность за счет подписчиков, а потом появляется на эфирах. Это как две стороны одной монеты. Он живет в постоянном скандале. Может быть, ему нравится то, что он делает, но со мной он крайне некорректен. Он почему-то выбрал меня мишенью для своей довольно неприглядной деятельности».

Максакова считает, что актер не имеет права вмешиваться в ее личную жизнь и поучать ее. Мария уверяет, что она и ее мать способны решить внутренний конфликт без посторонней помощи.

Почему Мария Максакова игнорирует мать. Певица все еще не может простить резкое замечание матери.

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