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Собчак просит не переживать за ее сына


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Ксения Собчак готовится встретить Новый год в статусе мамы. И не просто мамы, а супермамы. Звезда совмещает уход за месячным малышом с активной деятельностью: выходит в свет, проводит корпоративы. Однако подобный образ жизни одобряется отнюдь не всеми.

В своем Instagram Ксения регулярно публикует селфи с вечеринок и приемов. Но при этом до сих пор скрывает имя ребенка. Поклонники недовольны. Многие критикуют звезду и даже называют «кукушкой».

На выходных Собчак решила прояснить ситуацию.

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, обращаюсь сейчас к читателям моего блога, объединенным условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку, которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка. Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело за***ть всю ленту "инстаграма" вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? Я не стремлюсь вам нравиться, за это вы меня и любите, и ненавидите - тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным. Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того, что вы ждете - тоже не буду. Потому что это не образ - а моя реальная жизнь, и я ее берегу от посторонних. И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, с***, денег на няню прислал!!!» - написала звезда.

Некоторые подписчики Ксению поддержали: «Лучше и не скажешь! Все правильно, личная жизнь это личная жизнь, а блогов ИнстаМам и без того пруд пруди», «Хоть одна разумная публичная личность не выносит свою жизнь на показ всем на одобрение и обсуждения! Красотка!!!», «Что-то мне подсказывает, что этот ребенок не самый обделенный вниманием, родился с золотой ложкой в зубах, за что можно переживать?»

А каково ваше мнение?

Ранее мы писали:

Собчак блистает после родов. Первый официальный выход после рождения сына. 

Ксения Собчак против Шариковых. Звезда порассуждала о бестактности. 

Собчак не пропустит новогодние корпоративы. Звезда планирует выйти из декрета уже через несколько недель. 

 



0 Не нравится 1 Нравится 26.12.2016 Теги: Ксения Собчак

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