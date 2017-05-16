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Чарли Ханнэм: «Дрался на мечах по 12 часов в день»


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В прокат выходит новая работа знаменитого режиссера Гая Ричи (Guy Ritchie) «Меч короля Артура». И, как обычно, фильм Ричи считается одной из самых главных премьер года. Впечатления у критиков неоднозначные, зато исполнитель главной роли Чарли Ханнэм (Charlie Hunnam) уверяет, что для него картина стала подвигом.

 
 
 

В картине король Артур запросто вытаскивает меч из камня, залихватски размахивает им и разит врагов одной левой.

Правда, съемки подобных сцен, по словам Чарли, «разрушили его тело». «Экшн-сцены были самыми трудными, — рассказал актер Us Weekly. — Я дрался на мечах по 12 часов в день, пять дней в неделю. И так на протяжении нескольких недель. Мое тело было разрушено».

После окончания съемок у Ричи, у Ханнэма была всего неделя, чтобы из брутального качка перевоплотиться в утонченного джентльмена для съемок «Затерянного города Z». Режиссер Джеймс Грей страшно нервничал, но Чарли решился на еще один подвиг. «Я сказал: "Спокойно, Джеймс! У меня есть отличный план — я планирую заморить себя голодом в ближайшую неделю". Что я, собственно, и сделал: за 8 дней скинул 8 килограммов. Никому не советую, это очень нездоровая фигня. Мой организм на меня до сих пор косо поглядывает, простить не может».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 16.05.2017 Теги: Чарли Ханнэм

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