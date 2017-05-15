Федор Бондарчук пожаловался на груз ответственности

Федор Бондарчук - один из самых ярких мужчин отечественного кинематографа. Талантливый актер, успешный режиссер, наконец, интересный светский персонаж. Казалось бы, жизнь удалась. Но, как признался сам Бондарчук, в молодости ему было очень сложно.

В новом документальном проекте, посвященном Бондарчуку, Федор Сергеевич признался, что с юности чувствовал себя несколько неуютно в лучах славы знаменитого отца.

«Дети кинематографистов – это сложный путь, а дети больших кинематографистов… Вот говорят: ему легко. Что же мне легко? Да на мне груз ответственности - фамилия Бондарчука, первого режиссера страны. Да это плита железобетонная. Никто же не говорит об огромном количестве детей артистов, судьба которых сложилась очень тяжело и даже трагично», — рассказал режиссер.

После возвращения из армии Федор решил покинуть отцовский дом. «Я в институте жил. Из армии пришел и сразу туда переехал с вещами. Для меня было важно то, что я жил и зарабатывал самостоятельно. Я сам строил свою жизнь. Для меня это был вызов. Домом был ВГИК, но и путешествовал по всей Москве, по друзьям».

Кстати, в скором времени Бондарчук ответит на вопросы публики на портале thequestion.ru. Правда, как отметил известный журналист Владимир Гуриев, в большинстве публику интересует лишь одно. «Фильмы Бондарчука — ну, к ним можно по-разному относиться, я, например, не поклонник, но они как минимум связные, — пишет Гуриев в соцсетях. — И сняты нормально, и денег собирают. Иногда не столько собирают, сколько на них потрачено, но это жизнь, бывает, что не рассчитали. И вот Бондарчук соглашается ответить на любые вопросы пользователей, и чуть ли не половина вопросов, которые он получает, это вопросы типа: "Почему вы такое (дерьмо)?"».

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Источник фото: Globallookpress.com