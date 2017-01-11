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Козловский защищает фильм «Матильда»


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Новая работа известного режиссера Алексея Учителя «Матильда» стала предметом оживленного спора. Более того, не исключено, что вокруг картины может разгореться громкий скандал. Общественное движение «Царский крест» обвиняет создателей фильма в антироссийских и антирелигиозных провокациях. Но известный актер Данила Козловский уверяет, что лента ни в коей мере не может считаться провокационной.

В новом фильме показана история отношений цесаревича Николая Александровича Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

По мнению представителей «Царского креста», откровенные сцены, показанные в ленте, можно расценивать как надругательство над «святым, канонизированным Русской православной церковью». Кубанская митрополия РПЦ назвала картину вредной для верующих. Алексей Учитель назвал подобную постановку вопроса глупостью и маразмом.

Теперь к дискуссии присоединился Козловский, исполнивший в ленте роль графа Воронцова. «Этот фильм, наверное, самый безобидный в отношении Николая II и царской семьи из всех картин, которые существовали до этого», — отметил Козловский. По словам актера, люди, утверждающие, что картина оскорбляет православных, преследуют «свои глубоко эгоистичные и местечковые интересы».

Премьера «Матильды» запланирована на октябрь 2017 года.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.01.2017 Теги: Данила Козловский

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