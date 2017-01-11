Козловский защищает фильм «Матильда»

Новая работа известного режиссера Алексея Учителя «Матильда» стала предметом оживленного спора. Более того, не исключено, что вокруг картины может разгореться громкий скандал. Общественное движение «Царский крест» обвиняет создателей фильма в антироссийских и антирелигиозных провокациях. Но известный актер Данила Козловский уверяет, что лента ни в коей мере не может считаться провокационной.

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В новом фильме показана история отношений цесаревича Николая Александровича Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

По мнению представителей «Царского креста», откровенные сцены, показанные в ленте, можно расценивать как надругательство над «святым, канонизированным Русской православной церковью». Кубанская митрополия РПЦ назвала картину вредной для верующих. Алексей Учитель назвал подобную постановку вопроса глупостью и маразмом.

Теперь к дискуссии присоединился Козловский, исполнивший в ленте роль графа Воронцова. «Этот фильм, наверное, самый безобидный в отношении Николая II и царской семьи из всех картин, которые существовали до этого», — отметил Козловский. По словам актера, люди, утверждающие, что картина оскорбляет православных, преследуют «свои глубоко эгоистичные и местечковые интересы».

Премьера «Матильды» запланирована на октябрь 2017 года.

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