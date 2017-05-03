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У Питта заподозрили редкое заболевание


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Брэд Питт (Brad Pitt) старается взять себя в руки после разрыва с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). И вроде бы ему удается. Актер стал звездой нового номера журнала GQ и даже согласился на откровенное интервью. А некоторые таблоиды тем временем распускают нехорошие слухи.

Летний номер GQ выйдет с эффектной фотографией Питта на обложке. Причем в Сети представлены три обложки, и светские обозреватели заметили, что на одной из фотографий Брэд выглядит хоть и стильно, но сильно постаревшим и каким-то потухшим. Впрочем, издание анонсировало интервью, в котором звезда откровенно расскажет о «любви, отцовстве, разочарованиях и стимулах двигаться дальше», так что, возможно, снимки были сделаны для создания особого настроя.

Тем временем таблоид National Enquirer сообщил о том, что Питт якобы страдает от некоего редкого заболевания. Болезнь буквально пожирает голливудского секс-символа, и актер катастрофически худеет. В окружении Брэда сплетни поспешили опровергнуть.

Однако друзья признают, что за последнее время актер действительно слишком резко сбросил вес.

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    Рисунок
    Питт выглядит...

Ранее мы писали:

Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора. 

Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.

Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.



0 Не нравится 1 Нравится 03.05.2017 Теги: Брэд Питт

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