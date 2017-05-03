У Питта заподозрили редкое заболевание
1 0
Брэд Питт (Brad Pitt) старается взять себя в руки после разрыва с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). И вроде бы ему удается. Актер стал звездой нового номера журнала GQ и даже согласился на откровенное интервью. А некоторые таблоиды тем временем распускают нехорошие слухи.
Летний номер GQ выйдет с эффектной фотографией Питта на обложке. Причем в Сети представлены три обложки, и светские обозреватели заметили, что на одной из фотографий Брэд выглядит хоть и стильно, но сильно постаревшим и каким-то потухшим. Впрочем, издание анонсировало интервью, в котором звезда откровенно расскажет о «любви, отцовстве, разочарованиях и стимулах двигаться дальше», так что, возможно, снимки были сделаны для создания особого настроя.
Тем временем таблоид National Enquirer сообщил о том, что Питт якобы страдает от некоего редкого заболевания. Болезнь буквально пожирает голливудского секс-символа, и актер катастрофически худеет. В окружении Брэда сплетни поспешили опровергнуть.
Однако друзья признают, что за последнее время актер действительно слишком резко сбросил вес.
Ранее мы писали:
Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора.
Питт заподозрил Джоли в неадекватности. Брэд ведет серьезную борьбу за детей.
Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.
Читайте также
Обсуждение 4
-
ХмЭто заболевание называется меланхолия.
04.05.17 02:31
-
ПрелестьТяжёлый период. Бывает. Справится.
04.05.17 00:21
-
СимаВзгляд и правда потухший и несчастный. Надеюсь аклемается.
03.05.17 19:34
-
МилаЭта коварная болезнь называется "возраст". Чуваку 53 года. Он еще отлично сохранился. И респект ему, что не делает пластики, хотя мог бы. Вон Сергею Звереву тоже за пятьдесят, но упаси бог так выглядеть.
03.05.17 15:08