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Хелена Кристенсен объяснила, как выбрать купальник


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До лета осталось совсем немного, и пора уже подумать, какой же вы предстанете на пляже. У нас есть время привести фигуру в тонус и выбрать подходящий купальник. Но если вы не совсем уверены, какой именно купальник выбрать, возможно, советы от топ-модели Хелены Кристенсен (Helena Christensen) будут кстати.

 
 
 

48-летняя Кристенсен не отстает от коллег. Бывшая звезда подиума сохранила отличную фигуру и недавно стала лицом, а точнее телом, линии купальников Designers at Debehams.

«Мой совет девушкам, подбирающим купальник. Обратите внимание на модели в стиле 50-х. Они выглядят отлично на любой фигуре. Я люблю и бикини, и обычные купальники, но предпочитаю модели с низким вырезом и завышенной талией. Они смотрятся очень мило и придают фигуре своеобразную привлекательность», — цитируют Хелену британские издания.

Пару лет назад Кристенсен обмолвилась, что в отличие от коллег уделяет не слишком много внимания внешности. «Я никогда не сидела ни на какой диете, я люблю вкусно поесть! У меня просто хороший обмен веществ, а спортом я начала заниматься достаточно поздно, около 30 лет. И сейчас силовые тренировки кажутся мне скучными. Предпочитаю активные виды спорта, такие как бокс и спринтерский бег».

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0 Не нравится 0 Нравится 17.04.2017 Теги: Хелена Кристенсен

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