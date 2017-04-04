Лиз Херли уже в бикини
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Элизабет Херли (Elizabeth Hurley) регулярно радовала поклонников селфи в бикини в прошлом году. И сейчас 51-летняя звезда решила продолжить. Актриса опубликовала снимок, на котором она выглядит просто великолепно.
Весна в самом разгаре, скоро лето, и Лиз уже позирует в бикини. Актриса опубликовала снимок, на котором запечатлена в купальнике оттенка мандарина, и подписала фото «Долина кукол», намекая на известную американскую драму 1967 года.
Поклонники засыпали актрису комплиментами и восторгами по поводу ее неувядающей красоты.
Кстати, недавно Херли рассказала о любопытном бьюти-лайфхаке, которым с ней поделилась актриса Джоан Коллинз (Joan Collins) несколько лет назад. «Она (Джоан) рассказала, что расставила по всему дому баночки с увлажняющим кремом и кремом для глаз. Так что когда она идет в ванную комнату, она накладывает на кожу крем. Когда садится в машину, когда садится за стол, она накладывает крем».
Лиз воспользовалась советом коллеги и ни разу не пожалела. По словам актрисы, ей больше всего нравится увлажняющая сыворотка от Estée Lauder, которую она накладывает на лицо как минимум дважды в день.
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