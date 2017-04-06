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Линдси Лохан рекламирует буркини


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Ядерные пати, алкоголь и наркотики, скандалы с парнями - все это в прошлом. Актриса Линдси Лохан (Lindsay Lohan) изучает Коран и намерена перейти в ислам. И уже отказалась от привычных бикини.

На днях Линдси была замечена на острове Пхукет, Таиланд. Девушка позировала в буркини - специальном купальном костюме для мусульманок. Светские обозреватели отмечают, что для Лохан это совершенно новый образ.

Напомним, в прошлом году актриса была не раз замечена с Кораном в руках, затем появились сообщения о том, что звезда приняла ислам. Но сама Линдси заявила, что пока она изучает мусульманскую религию. «Я очень духовный человек и действительно открыта для познания нового. Мы все верим во что-то, все сводится к попыткам установить связь с богом или духовным наставником».

Несколько недель назад Лохан анонсировала выпуск собственной модной коллекции хиджабов. По словам актрисы, ее огорчает настороженность, с которой американская полиция относится к девушкам в платках. В частности, с самой звездой в начале года произошла не очень приятная история в Нью-Йорке.

«Когда я прилетела в Нью-Йорк из Турции, на мне был мусульманский платок. Меня впервые в жизни остановили и попросили документы. Полицейский проверил документы, узнал меня и извинился, но все равно попросил снять платок. Я его сняла, но, подумав о том, каково в такие моменты мусульманкам, мне стало очень страшно».

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Линдси Лохан просит Э.Л. Джеймс написать ее мемуары. Актриса планирует выпустить книгу, в которой расскажет все о своей бурной личной и творческой жизни. 

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0 Не нравится 0 Нравится 06.04.2017 Теги: Линдсей Лохан

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